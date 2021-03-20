Bahçeli'den Gergerlioğlu tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, geçen hafta HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürüldüğünü, adalet ve hukukun harfiyen uygulandığını ifade ederek, "Fakat bu şahıs ilk günden itibaren direnişe geçmiş, TBMM'yi terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu olacak ve sineye çekilecek bir şey değildir. Bu bölücünün milletvekilliği düşürüldüğüne göre, Gazi Meclis’te bulunma, yasama faaliyetlerine katılma hakkı artık söz konusu bile olamayacaktır. TBMM’ye yer yatağı serip sabahlamak ve bunu da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak takdim etmek yasa dışıdır ve gayri meşrudur. Her önüne gelen, her keyfi yeten, her canı sıkılan TBMM’ye yatak serip gecelerse, bunu da bir hak arayışı veya protesto şekli halinde gösterirse, vekâletini üstlendiğimiz aziz milletimize ne diyeceğiz, bu çarpık ve çirkin tabloyu nasıl izah edeceğiz?" değerlendirmesinde bulundu.



'DEMOKRASİYE SÜRÜLMÜŞ KARA BİR LEKEDİR'



Bahçeli, TBMM'nin bir eylem sahası, bölücülerin yatakhanesi, kanun kaçaklarının sığınma alanı olmadığına işaret ederek, "Büyük Türk milletinin kalbinde bir hançerin yuvalanmasına göz yumulamaz, tahammül edilemez, sabır gösterilemez. TBMM’de yer yatağı sermek demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. TBMM’nin Muhterem Başkanı’nı bu vesileyle göreve davet ediyorum; Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis’ten behemehâl çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Şayet TBMM Başkanı’nın yetkisi bu konuda sınırlıysa, süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin Genel Kurul’da kabulüyle birlikte Gergerlioğlu’nun yer yatağı ile beraber Meclis’in kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir" diye kaydetti.



ABDULLAH GÜL'E ELEŞTİRİ



Bahçeli, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de eleştirerek, "Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşünce 'Gül'en yüzü asılan, HDP’nin kapatılmasıyla ilgili dava açılmasından rahatsızlık duyan 11'inci Cumhurbaşkanı’na diyeceğim de şudur; Artık Güroymak’a 'Norşin' diyen yoktur, o günler geçmiştir. 'Gül' diye 'dikeni' yutturanlar kalmamıştır. 11'inci Cumhurbaşkanı’na tavsiyem, eğer çok üzüldüyse, HDP’ye veya CHP’ye katılması isabetli ve tutarlı bir davranış olacaktır. Hatta çok da yakışacaktır, nitekim tencere yuvarlanıp kapağını bulacaktır" dedi.