Bahçeli'den göçmenlere ilişkin açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, orman yangınlarında sabotaj ihtimalinin üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini söyledi.

Türkgün Gazetesi’ne konuşan MHP Lideri, sığınmacı tartışmasını da değerlendirerek, "Ülkelerine dönmelerinden yanayız" dedi.

Yangınlardaki sabotaj ihtimali üzerine kararlıca gidilmesi gerektiğini belirten Devlet Bahçeli, ''Ormanlarımızı yakanlar en ağır şekilde, en acımasız biçimde cezalandırılmalıdır. Orman yakmakla insan canına kıymak aynıdır'' dedi.

''GERİ DÖNMELERİNDEN YANAYIZ''

Sığınmacı tartışmasına yönelik de konuşan Bahçeli, ''Biz ilkesel olarak ülkemizde geçici statüde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının, güvenli ve huzurlu şekilde tekrar kendi ülkelerine gönderilmesinden yanayız'' dedi ve şöyle devam etti:

''Bir yanda ülkesi için canını ortaya koyanlar varken, diğer yanda sığındığı ülkenin plajlarında keyif sürenler doğal olarak maşeri vicdanda sorgulanmaktadır. Şu da var ki, bayram münasebetiyle kendi ülkelerine gidebilenlerin, bu gidişlerinde sorun yaşamayanların geri dönüşlerine de lüzum yoktur''

''DÜZENSİZ GÖÇ ADI KONMAMIŞ BİR İSTİLADIR''

Bahçeli, Afganistan’da yaşanan gelişmeleri de hatırlatarak, Taliban tehdidi yüzünden ülkelerinden kaçan Afgan mültecilerin Türkiye için risk ve tehdit olacağını söyledi.



Bahçeli, ''Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır, demografik yapımıza kumpastır. Tehlike alarm verici düzeydedir. Asıl üzerinde durulması gereken risk ve tehdit ise bu göç hareketliliğinin nihai durağının Türkiye olacağı yönündeki yorum ve tahminlerdir'' diye konuştu.



Bahçeli Küresel ve bölgesel güçlerin bu düzensiz göçteki parmak izlerinin iyi araştırılması gerektiğini de söyledi.

