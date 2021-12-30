Bahçeli'den 'İBB'ye teftiş' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan teftişi ''Terör örgütüyle iltisakı olanları belediyeye alanlar bu fiilleri sabit görülürse görevden el çektirilmeli'' sözleriyle değenlendirdi.

''İDDİALAR DOĞRU İSE İMAMOĞLU İSTANBUL'A İHANET ETMİŞTİR''



''Suçluyu koruyan suç işlemiştir'' diyen Bahçeli, şöyle konuştu:

''Terör örgütüyle iltisakı olanları belediyeye alanların bu fiilleri sabit görülürse başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Suçluyu koruyan suç işlemiştir. Şayet iddialar doğru ise Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul’a ihanet etmiştir. Bu ihanet ise cezasız kalamaz. Toplanıp marşlar söyleyerek durumu kurtaramazlar.''

''O TERÖRİSTLER ŞEHİR SUYUNA ZEHİR KARIŞTIRSALAR NE YAPACAĞIZ?''

Konunun bir milli güvenlik sorunu olduğunu söyleyen MHP lideri, ''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, teröristleri işe alacağına işsiz güçsüz insanlarımızın yarasına merhem olmalıdır. Fakat bunu yapmamıştır. Belediyede işe giren teröristler milli güvenlik sorunudur. Bunlar yarın, mesela İstanbul'un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız?'' dedi.

''HDP'DEN MEDET UMMAK TÜRKİYE'YE KARŞI YAPILAN KÖTÜLÜKTÜR''

Türkgün gazetesine açıklamalarda bulunan Bahçeli, HDP'nin ziyaretlerini hatırlattı, muhalefet partilerini eleştirdi.

MHP lideri Bahçeli, ''CHP’nin ve diğer ittifak ortaklarının HDP güzellemeleri tam bir gayri millilik. HDP'den medet ummak Türkiye’ye karşı yapılan en büyük kötülüklerden birisi'' diye konuştu.