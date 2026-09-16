Bahçeli'den İmralı'ya villa açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli , İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için villa yapıldığı iddialarına yanıt verdi.

Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan MHP lideri, bu yorumların doğru olmadığını belirterek "Birileri villa yorumu çıkardı, villa diye bir şey yok. Villa değil cezaevi yerleşkesinde, 250 metrekare bir konut yapıldı." diye konuştu.

“BU SÜRECİN ARKASINDA OLMASI KIYMETLİ”

Öcalan'ın 26 yıldır cezaevinde olduğunu anımsatan Bahçeli, "Bu süreçte örgütü feshetmesi ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır." dedi.

MHP lideri, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin daha önce gündeme getirdiği "barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü" önerisinin de geçerli olduğunu söyledi.

"GELECEK SEÇİMDE ADAYIMIZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DIR"

Bahçeli, gelecek seçimlere yönelik açıklamalarda da bulundu.

MHP lideri Bahçeli, gelecek seçimde MHP'nin adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin üç hilal benzetmesi yapan Bahçeli, 2018 ve 2023 seçimlerini hatırlatıp, "Şimdi geriye üçüncü hilal kaldı." ifadesini kullandı.