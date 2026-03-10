Bahçeli'den İran'a füze tepkisi: Bir daha yolunu kaybetmiş füze ya da İHA görmek istemiyoruz

HATAY VE GAZİANTEP'E FÜZE PARÇALARI DÜŞMESİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün İran'dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık bazı mühimmat parçaların Gaziantep’e düştüğünü, olayda can kaybının olmadığı da belirtti. Olayla ilgili İran büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrılarak izahat istendi.

4 Mart'ta da yine İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti.

Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı.

“BİR DAHA YOLUNU KAYBETMİŞ FÜZE YA DA İHA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Bahçeli konuyla ilgili “İran'ın yaptığı özür mahiyetindeki açıklamalar tarihi kıymettedir. Ancak 9 Mart'ta İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren mühimmatın etkisiz hale getirilmesi kafamızı karıştırmaya başlamıştır. Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye üzerine kumar oynanacak bir ülke değildir. Biz kasti bir tavrın olmadığına inanmak, iyi komşuluk hukukumuzu korumak istiyoruz. Bir daha hava sahamızda veya Azerbaycan hava sahasında yolunu veya yönünü kaybetmiş bir füze ya da İnsansız Hava Aracı görmek duymak ve buna da şahit olmak istemediğimizi de cümle alem bilmelidir." dedi.

İBB YOLSUZLUK DAVASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün görülmeye başlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yolsuzluk soruşturmasına yönelik dava yla ilgili de konuştu.

"HİÇ KİMSE HUKUKUN ÖNÜNDE VEYA ÜSTÜNDE DEĞİL"

Bahçeli "Mahkeme salonunu şov alanına çevirenler adalet hukuk nedir bilmeyen zavallı aymazlardır. Mahkemede selamlama konuşması olduğu nerede görülmüştür? Hiç kimse hukukun önünde veya üstünde değildir." dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını engellemesi halinde ABD'nin İran'a şimdiye kadarki saldırılardan "20 kat daha sert" karşılık vereceğini belirtti.