Bahçeli'den İsrail'e Siloam Yazıtı yanıtı: Tarih bilmezliktir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Siloam Yazıtı üzerinden İsrail'e tepki gösteren Bahçeli, "İstanbul’da muhafaza edilen arkeolojik mahiyetli taş tablete dayanarak 'Kudüs bizimdir' demek bir yanda tarih bilmezliğin, diğer yanda meczup ve cahilane bir üslubun tezahürüdür. Şayet 2 bin 800 yıl öncesinden başlayarak iz sürecek olursak Türk milletinin her yerde, her coğrafyada hak ve tasarruf yetkisine haiz olduğu açıkça görülecektir. Unutulmasın ki, Kudüs Harem-i Şerif’tir." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZI HEDEF ALAN SÖZLERİ AYAĞIMIZIN ALTINDADIR"

MHP lideri Bahçeli, İsrail'in tahrik dozunu arttırarak hunhar saldırganlığını devamlı genişletmesi hem ülkemiz hem de mücavir coğrafyalar aleyhine ciddi bir tehdit olduğunu belirtti.

Bahçeli, "İsrail Başbakanı'nın ilk kıblemiz Kudüs ile ilgili tahakkümcü ifadeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan söz ve beyanatları ayağımızın altındadır." dedi.



"TRC İTTİFAKI İNŞA EDİLMELİDİR"

Bahçeli, başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası toplum ABD-İsrail ortak yapımı cinayet ve yıkım politikasına sonuna kadar direniş gösterilmesi gerektiğini belirtti.

"Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek 'TRÇ' ittifakının inşa ve ihya edilmesidir." dieyn MHP lideri Bahçeli, "TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir." dedi.