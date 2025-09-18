Bahçeli'den İsrail'e Siloam Yazıtı yanıtı: Tarih bilmezliktir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siloam Yazıtı üzerinden İsrail'e tepki gösterek, "Taş tablete dayanarak 'Kudüs bizimdir' demek tarih bilmezliktir." dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Siloam Yazıtı üzerinden İsrail'e tepki gösteren Bahçeli, "İstanbul’da muhafaza edilen arkeolojik mahiyetli taş tablete dayanarak 'Kudüs bizimdir' demek bir yanda tarih bilmezliğin, diğer yanda meczup ve cahilane bir üslubun tezahürüdür. Şayet 2 bin 800 yıl öncesinden başlayarak iz sürecek olursak Türk milletinin her yerde, her coğrafyada hak ve tasarruf yetkisine haiz olduğu açıkça görülecektir. Unutulmasın ki, Kudüs Harem-i Şerif’tir." dedi.
"CUMHURBAŞKANIMIZI HEDEF ALAN SÖZLERİ AYAĞIMIZIN ALTINDADIR"
MHP lideri Bahçeli, İsrail'in tahrik dozunu arttırarak hunhar saldırganlığını devamlı genişletmesi hem ülkemiz hem de mücavir coğrafyalar aleyhine ciddi bir tehdit olduğunu belirtti.
Bahçeli, "İsrail Başbakanı'nın ilk kıblemiz Kudüs ile ilgili tahakkümcü ifadeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan söz ve beyanatları ayağımızın altındadır." dedi.
"TRC İTTİFAKI İNŞA EDİLMELİDİR"
Bahçeli, başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası toplum ABD-İsrail ortak yapımı cinayet ve yıkım politikasına sonuna kadar direniş gösterilmesi gerektiğini belirtti.
"Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek 'TRÇ' ittifakının inşa ve ihya edilmesidir." dieyn MHP lideri Bahçeli, "TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir." dedi.
SİLOAM YAZITI TARTIŞMASI
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı etkinlikte, ilgisiz yere konuyu Siloam Yazıtı'na getirmesi tartışılıyor.
Türkiye'nin ısrarlı taleplere rağmen vermek istemediği yazıt, İsrail'in tarihiyle bağlantılı gibi sunuluyor. İsrail, bu yazıtı, "Yahudilerin Kudüs'teki tarihi, kültürel ve dini köklerinin binlerce yıl önceye dayandığının kanıtı" olarak sunuluyor.
Bu eser İsrail tarafından "modern Yahudi devletinin tarihsel meşruiyetini" destekleyen bir unsur olarak görülüyor.
Netanyahu'nun bu açıklamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün sert karşılık verdi ve ayrıntıya girmeden geçmişi hatırlattı.
Erdoğan, "Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin." dedi.
Siloam Yazıtı, metnine bakıldığında, İsrail devletinin varlığını tek başına meşru kılabilecek bir tarihi eser de değil. Metin, "Siloam Havuzu'ndan Tapınak Dağı'nın güney ucunun altındaki Davut Şehri'ne su getiren tünelin inşasını" ayrıntılarıyla anlatıyor.
Bu yazıt, tünelin Kral Hizkiya döneminde inşa edildiğine dair İncil'deki anlatımı yansıtıyor.
Yazıt, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunuyor.
