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Bahçeli'den İsrail'e tepki: "Türkiye’yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir"

21.08.2026 12:04

Bahçeli'den İsrail'e tepki: "Türkiye’yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir"
NTV
NTV - Haber Merkezi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e tepki gösterip "Türkiye’yi kışkırtmaktan, sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

 

Yazılı açıklamasında İsrail'e tepki gösteren Bahçeli, "İsrail, Suriye üzerinden Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan ve bölgemizi yeni gerilimlere sürükleyecek provokatif adımlar atmaktan vazgeçmelidir." dedi.

 

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