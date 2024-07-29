Bahçeli'den İsrailli bakana tepki: Alçak sözlerini nefretle lanetliyorum

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi. Bahçeli "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan; siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum." dedi.

Bahçeli'den İsrailli bakana tepki: Alçak sözlerini nefretle lanetliyorum
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İsrail Dışişleri Bakanı'nın paylaşımına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İsrail Dışişleri Bakanı'nın paylaşımına tepki gösterdi

Haberi Görüntüle

Genel Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı 'ı hedef aldığını anımsatarak, Katz'ın siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetlediğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümetinin, hangi kanlı ve karanlık izleri takip ettiğini tüm dünyanın açıklıkla gördüğünü vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Soykırımcı bir yönetimin Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na panikle saldırması, suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir. Türk milleti kenetlenmiş ve soykırımcı İsrail'e karşı kilitlenmiştir. Elbette her türlü senaryo gündemde olmalı; siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerek Türkiye'nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir."

"TÜRK DÜŞMANLARI KAYBEDECEK"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tarih ve mazlumlar önündeki sorumluluğunu ihmalden süratle kaçınması gerektiğini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"TBMM'ye davet edilmek, muhatabı için bir şereftir. Bu şerefi taşıyıp taşımama konusu ise Sayın Abbas'ın bileceği ve davranışıyla ispat edeceği bir husustur. Caniyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanması gerçek manada soykırımın ibrası, zulmün ifa ve icrasına rezil bir ikramdır.

Mavi Vatan'a 'masal' diyen kokuşmuş ve emperyalizmin kuklası haline gelmiş devşirme ve DEM'lenmiş siyasi defoların engellemelerine ve kaleyi içten teslim alma girişimlerine rağmen Türkiye ve Türk milleti milli haklarını ve egemenlik hukukunu cansiperane savunmanın yanında mazlumların da sonuna kadar yanında ve yöresinde sarsılmaz yerini alacaktır. Vatana 'masal' diyenlerin yolu batış ve mahvoluş; buna direnen ve tepki gösterenlerin istikameti de Türk ve Türkiye Yüzyılı'dır. Türk düşmanları kaybedecek, zafer meşalesi inanan milli yüreklerin elinde parlayacaktır."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ebeveynlere tercih tavsiyeleri: Bölüm mü üniversite mi seçilmeli?

TÜRKİYE HABERLERİ

Muğla’da koyunlar zehirlendi

Muğla’da koyunlar zehirlendi

Bakan Fidan İran'a gidiyor

Bakan Fidan İran'a gidiyor

Antalya’da acı olay: Arkadaşlarıyla denize girmişti, yaşamını yitirdi

Antalya’da acı olay: Arkadaşlarıyla denize girmişti, yaşamını yitirdi

Sakarya sahillerinde denize girmek yine yasaklandı

Sakarya sahillerinde denize girmek yine yasaklandı

Edirne'de 31 kaçak göçmen ile bir organizatör yakalandı

Edirne'de 31 kaçak göçmen ile bir organizatör yakalandı

Manisa'da kardeşleri kaza ayırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'da kardeşleri kaza ayırdı: 1 ölü, 3 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...