Bahçeli'den İstanbul'un fethi mesajı. ''Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür''

Bahçeli, yazılı açıklamasında İstanbul ’un, Osmanlı İmparatorluğu’nun payitahtı ve Türk-İslam medeniyetinin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirterek, 29 Mayıs 1453’te gerçekleşen fethin tarihin akışını değiştirdiğini ifade etti.

Fetihle birlikte “aşılamaz denilen engellerin yıkıldığını” kaydeden Bahçeli, İstanbul’un alınmasının “Türk askeri dehasının tarihe vurduğu mühür” olduğunu dile getirdi.

Bahçeli açıklamasında, Bizans savunmasının Türk ordusunun “iman, irade ve idrak kudreti” karşısında başarısız olduğunu belirterek, İstanbul’un fethinin yalnızca askeri değil aynı zamanda medeniyet inşası anlamı taşıdığını söyledi.

Ayasofya’ya sığınanlara can ve özgürlük güvencesi verilmesini hatırlatan Bahçeli, İstanbul’un vakıflar, çarşılar, mektepler ve külliyelerle yeniden ihya edildiğini ifade etti.

"3 BİN YILLIK TÜRK ASKERİ DEHASININ MÜHRÜ OLMUŞTUR"

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed ’in, fetihteki iradesine dikkat çeken Bahçeli, şunları söyledi: "Haliç’in ağzında demirden zincir, burçlarda Grejuva ateşiyle tahkim edilmiş Bizans müdafaası, Türk ordusunun önünde ise tarihin en çetin imtihanlarından biri vardı. Fakat Fatih Sultan Mehmed Han’ın ufkunda korku yoktu, tereddüt yoktu, geri dönüş yoktu. Çünkü o ufukta Peygamber Efendimiz’in 'Konstantiniyye elbet fethedilecektir; onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur' müjdesine mazhar olma şerefi vardı. İşte o gün, Haliç’in zincirini Ortodoks hükmünden düşüren, gemileri denizin koynundan tepelerin sırtına çıkaran büyük hamle; hedefini haktan, hesabını hikmetten, hamlesini cesaretten, harcını imandan alan 3 bin yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur. Otağda değişmez karar, ordugahta itidal, saflarda adanmışlık, dillerde tekbir, gönüllerde fethe dair yeminler yükselirken; Bizans müdafaası Türk’ün iman, irade ve idrak kudreti karşısında çaresiz bırakılmıştır. Fatih’in emrinde tarih sahnesine veda etmesi gereken köhne bir devrin geri geri giden ayak sesleri duyulmuş, hilalle bezenmiş her sancak dalgalanışı ise yeni bir nizamın gelişini haber vermiştir. Padişahın buyruğuyla ulemanın duası, topçunun maharetiyle neferin teslimiyeti, aklın hesabıyla imanın harareti aynı mukaddes maksatta birleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, mesajının sonunda Fatih Sultan Mehmed, Akşemseddin, Ulubatlı Hasan ve fethe katılan askerleri rahmet ve minnetle andı.