Bahçeli'den İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLİ SORUNU TERÖRDÜR''



''Terör örgütleri tüm insanlığın ortak can düşmanıdır. Türkiye'nin öncelikli sorunu bölücü terör sorunudur. Terör sorunu ülkemizin henüz kabuk bağlamamış yarasıdır. Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacaktır. Terörün haklı bir gerekçesi asla olamaz.

''TÜRKİYE ASİMETRİK SALDIRILARA MARUZ KALMAKTADIR''

Türkiye ne zaman adından söz ettirse bölgesel ve küresel meselelere muktedir bir şekilde ne zaman müdahil olsa çok gecikmeden asimetrik saldırılara maruz kalmaktadır. Türkiyemiz sağlam duruşunu güçlendirdikçe dost kisveli hasım ülkeler boş durmayacaktır. Herkes terörle arasına kalın bir çizgi çekmek mecburiyetindedir.

''TBMM'DE BÖLÜCÜ SİMA İSTEMİYORUZ''

TBMM'de bölücü sima istemiyoruz, terörist görmeye dayanamıyoruz. HDP'nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz.

''HDP, CHP'NİN İKİZ KARDEŞİDİR''

HDP, PKK'nın eylem yoldaşıdır CHP'nin ikiz kardeşidir.

İSTİKLAL'DEKİ BOMBALI SALDIRI: TERÖRE TESLİM OLMAYACAĞIZ



Aralarında çocukların da bulunduğu 6 evladımız şehit olmuştur. Teröre teslim olmayacağız. Bu katil saklandığı evde yakalanmıştır. Hangi ülkelerin parmağı olduğu mutlaka netleşecektir.

''MİSLİYLE CEVAP VERECEĞİZ''

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Kiralık katilleri üzerimize salanlara misliyle cevap vereceğiz. CHP yönetimine çağrım terörizmle aralarına kesin mesafe koymalıdır.



''ZİLLET İTTİFAKINA SESLENİYORUM; KORKMAYIN 'PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR' DİYE KONUŞUN''



Zillet ittifakına sesleniyorum; korkmayın ürkmeyin çıkın milletimizin huzuruna mertçe 'PKK terör örgütüdür, canidir' diye konuşun. Konuşun ki nerede durduğunuzu görelim ve öğrenelim. Cesarete konuşun ki adam mısınız değil misiniz onu idrak edelim.

''TÜRKİYE'NİN RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDAKİ BAŞARILI DİPLOMASİSİNE BOMBALI CEVAPTIR''



İstiklal Caddesi saldırısı, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki başarılı diplomasisine bombalı cevaptır, Türkiye'nin hızını kesme darbesidir. İstiklal Caddesi saldırısı tıpkı Gezi Parkı gibi Türkiye’yi geriye düşürme girişimidir."