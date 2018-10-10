MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimde AK Parti ile yapmak istedikleri ittifak modelini açıkladı.



Bir televizyon kanalına konuşan MHP lideri Bahçeli, ''Biz İstanbul'da aday çıkarmayacağımızı daha önce deklare etmiştik. Geri kalan 29 büyükşehirde ittifak zemini arayacağız ama formül nasıl olacak, o konu görüşmelerin ardından netlik kazanır" dedi.



AK Parti ile MHP heyetleri arasında ikinci görüşmenin perşembe sabahı gerçekleşeceğini de söyleyen Bahçeli, bu toplantıda ittifakın şekli konusunda görüş alışverişinde bulunulacağını vurguladı.



MHP lideri "Ardından AK Parti adına görüşmeleri yürüten iki sayın genel başkan yardımcısı Sayın Cumhurbaşkanı'na çıkarak gelinen noktayı aktaracak. Bizim arkadaşlarımız da bize aynı bilgilendirmede bulunacak. Bu bilgilerin ardından eğer Sayın Cumhurbaşkanı bizimle görüşmek isterse, kendileriyle buluşacağız" ifadelerini kullandı.