Bahçeli'den Joe Biden'ın sözlerine tepki

Amerika Birleşik Devletleri başkan adaylarından Joe Biden'in "Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim” ifadelerine tepkiler sürüyor.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Bahçeli, "Bu şahsın Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına, egemenlik haklarına, milli iradenin takdir ve tercihine saldırısı ancak düşmanlık olarak değerlendirilecektir" dedi.



"Türkiye’nin ne kadar büyük ve derin bir beka sorununa maruz kaldığı iyice netleşmiştir" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:



"Biden’in aday olmadan önce yaptığı melanet konuşması yedi aylık bir maziye sahip olsa da, bu kirli şahıs Türk ve İslam düşmanı olarak ülkemize şiddet ve nefret cephesi açmıştır.



Kürt kökenli kardeşlerimizin de ABD’nin tuzak ve tahriklerine asla itibar etmeyecekleri tartışmasız inancımızdır.

