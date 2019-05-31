MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bin aydan daha hayırlı bir gecenin rahmet ve bereketiyle müşerref olunduğunu anımsattı.



Bu gecenin önemine işaret eden Bahçeli, "Bu müstesna ve mübarek gecenin nice manevi güzellik ve görkemiyle umutlanıyor, heyecanlanıyor, hevesleniyor, elbette aradığımız huzurun sesini duyuyoruz. Hamdolsun Kadir Gece'mizi idrak ediyoruz. Öyle bir aydayız ki adı ramazan. Öyle bir gündeyiz ki adı cuma. Öyle bir gecedeyiz ki adı Kadir. Üç kutlu anın, manevi hayatımızın üç muazzez döneminin tertemiz vicdanlarda yoğrularak affı, bağışlamayı ve nice mükafatı müjdelemesi Türk-İslam alemi için nimetlerin en büyüğüdür." vurgusu yaptı.



Bahçeli, Kadir Gecesi'nde açılan ellerin CenabıAllah katında geri çevrilmeyeceğine yürekten inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Mazlumların ahının yerde kalmamasını, zulümle abat olacaklarını zannetme yanlışına düşen zalimlerin layık oldukları acıklı sonuçlarla eninde sonunda karşılaşmalarını temenni ediyorum.



Kaşgar ve Kerkük başta olmak üzere soydaşlarımıza yapılan alçak saldırıları, kurgusu yapılan mütecaviz komploları; Filistin'den Arakan'a kadar din kardeşlerimize yönelik insanlık dışı muameleleri, hunhar eylemleri, menfur niyetleri kınıyor, canileri öncelikle Allah'a havale ediyorum."



Zulmün kaybedeceğini, haklı olan, hakikatten yana duranın kazanacağını vurgulayan Bahçeli, "Zorbalık kaybedecek insanlık, vicdan, doğruluk ve adamlık kazanacaktır. Batıl kaybedecek and olsun hak kazanacaktır. Bütün mazlum kardeşlerimi selamlıyorum. Duamız onlarla, kalbimizle onlar bir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün vatandaşlarımın, aziz Türk milletinin, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimin Kadir Gecesi'ni kutluyor, en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gecemiz mübarek olsun, dualarımız kabul olsun. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

