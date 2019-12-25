Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması: Montrö anlaşması delinmedikçe niye rahatsız olalım?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Montrö Boğazlar Antlaşması delinmedikçe, bütün ayrıntılar dikkate alınıp Türkiye’nin jeostratejik gücüne güç katıldıktan sonra niye rahatsız olalım ki?" açıklaması yaptı.

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Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul projesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Montrö Boğazlar Antlaşması delinmedikçe, söz konusu projenin idare ve idamesinde her türlü risk ve tehlike hesap edilip, bütün ayrıntılar dikkate alınıp Türkiye’nin jeostratejik gücüne güç katıldıktan sonra niye rahatsız olalım ki?

İstanbul’daki depremde sessiz kalan, sel ve su baskınlarında tatile çıkan CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı da imzayı çekmekle, sözleşmeden caymakla değil, adam gibi yönetimle adından bahsettirsin."

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