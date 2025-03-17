imsakiye

Bahçeli'den Kavacık Muhtarı'na teşekkür telefonu

İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'ne Devlet Bahçeli'nin ismi verildi. Bahçeli, Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin'e teşekkür telefonu açtı.

Bahçeli'den Kavacık Muhtarı'na teşekkür telefonu
Arşiv

İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl açılışı yapılan 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne Genel Başkanı 'nin ismi verildi.

Bengütürk'ün haberine göre Bahçeli; Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin'i telefonla arayıp adının sağlık ocağına verildiği için teşekkür etti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...