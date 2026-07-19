Bahçeli'den Kıbrıs Barış Harekatı mesajı: Türk askeri barışın sigortası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , "Türk askerinin Ada'daki mevcudiyeti, yeni saldırıların önünü kesen caydırıcılığın, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğinin ve Doğu Akdeniz'deki barış ikliminin yegane sigortasıdır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz'in bağrına Türk milletinin irade mührünü vuran aziz şehitleri rahmet ve minnetle, kahraman gazileri şükran ve hürmetle andığını belirtti.

20 Temmuz 1974'ün Türk milletinin barış arzusunu boyun eğiş zannedenlere karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudretini, Kurtuluş Harbi'nden sonra bir kez daha yedi cihana gösterdiği tarihi bir safha olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"20 Temmuz 1974, Kıbrıs Türkü'nü yurdundan söküp atmayı, Ada'yı köhne Enosis masallarıyla Yunanistan'a bağlamayı ve Doğu Akdeniz'deki Türk varlığını tasfiye etmeyi amaçlayan kanlı hesabın paramparça edildiği milli bir hüküm günüdür. O gün Türk askeri, Rum-Yunan zihniyetinin asırlık ilhak saplantısını tarihin karanlık sayfalarına hapsetmiş, miadı dolmuş Enosis hülyasını ve yayılmacı emellerini Akdeniz'in sularına gömmüştür.

Aziz Türk milleti, Kıbrıs Türkü kardeşlerinin kanını yerde koymayacağını, sancağını sahipsiz bırakmayacağını, istikbalini Rum-Yunan zulüm cephesinin insafına terk etmeyeceğini, karşısındaki ittifakın genişliği, tehdidin büyüklüğü ve diplomatik baskıların ağırlığı ne olursa olsun tarihi ve milli sorumluluklarından geri adım atmayacağını bütün dünyaya göstermiştir."

"KIBRIS TÜRKÜ, ADA'NIN ASLİ SAHİBİDİR"

Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Anadolu'nun güneydeki emniyet hattı, Doğu Akdeniz'deki milli hak ve menfaatlerin kilit noktası, şehit kanlarıyla vatan kılınan bir Türk yurdu, mazinin emaneti ve milli varlığın devamlılığı olduğunu vurguladı.

"Ankara ile Lefkoşa'nın kaderi birbirinden ayrılamayacağı gibi, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asayişi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğiyle Türk milletinin Akdeniz'deki itibarı da birbirinden kopartılamaz." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türkü, Ada'nın asli sahibidir. Lala Mustafa Paşa'nın serdarlığında yürütülen Osmanlı Devleti Kıbrıs Seferi'nin, on bir aylık muhasaranın ardından 1 Ağustos 1571'de Mağusa'nın fethiyle tamamlandığı ve Türk varlığının Ada'da kök saldığı günden bugüne Kıbrıs Türkü, kendi kaderini tayin etme iradesine sahip egemen bir halk, büyük Türk milletinin koparılamaz ve vazgeçilemez bir parçasıdır.

Bu tarihi hakikat, asırlar boyunca süren kuşatmaların, kanlı saldırıların, yokluk ve yoksunlukların içinden geçerek, vatanını ve bayrağını canından aziz bilen, şehadet mertebesine ve Resul-i Ekrem'in komşuluğuna erişme niyazıyla cepheye koşan bahadırların yazdığı destanlarla tahkim edilmiş ve bugüne kadar taşınmıştır. Helenist yayılmacılığın Kıbrıs Türkü'nün canına, malına, namusuna ve milli kimliğine kastettiği yıllarda, köyler kuşatılmış, ocaklar söndürülmek istenmiş, kadın ve çocuk demeden siviller hedef alınmış, Ada'da Türk milleti soykırıma uğratılmıştır."

Bahçeli, böylesi bir vahametin içinden doğan Türk Mukavemet Teşkilatı'nın dağınık milli iradeden müşterek bir ülkü doğuran, ülküyü askeri disiplin ile birleştiren, Ada'da Türk milletinin çaresizlik dehlizlerinde kaybolmasını önleyen, bağımsızlık ve hürriyet sevdasını mücadeleyle yüreklerde diri tutan milli bir mukavemet karargahı olduğuna işaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rum-Yunan hattının emperyalist arzularına karşı dirayetini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974'te Ada'ya müdahalesine kadar kesintisiz sürdüren Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs'ta yazdığı destanla, isimleri çoğu zaman bilinmese de cesaretleri milli hafızamıza silinmemek üzere kazınan kahraman mücahitlerimizin şahsında ölümsüzleşmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerince icra edilen Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü'nü imhaya, Ada'yı ilhaka, Türk varlığını inkara ve Rum-Yunan tahakkümünü ihyaya yönelen istilacı zihniyete karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Lefkoşa'nın kalbine indirdiği çelikten bir yumruktur."

"TÜRK ASKERİ BARIŞ İKLİMİNİN SİGORTASI"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri uyarınca gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın yalnız Kıbrıs Türkü'ne değil, Ada'nın tamamına barış ve istikrar getirdiği gerçeğinin, Rum-Yunan zihniyetiyle onların hamileri açısından hazmı ne kadar güç olursa olsun, yarım asrı aşan sükunetin su götürmez gerçek olduğunu vurguladı.

Bugün Türk askerinin Ada'daki varlığını tartışmaya açanların, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünü sulandırmaya çalışanların ve 20 Temmuz 1974'te yazılan destanı, sözde işgal söylemiyle karalamaya kalkışanların, Harekattan önce akan Türk kanını, yakılan köyleri, dağıtılan aileleri, Rum-Yunan ikilisinin yol açtığı zulmü bilinçli olarak hasıraltı ettiğine işaret eden Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk askerinin Ada'daki mevcudiyeti, yeni saldırıların önünü kesen caydırıcılığın, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğinin ve Doğu Akdeniz'deki barış ikliminin yegane sigortasıdır. Kıbrıs, şehit emanetidir, mücahit mirasıdır, Türk milletinin namus meselesidir, Akdeniz'deki milli varlığımızın kalesidir. Ada'da iki eşit millet ve egemen iki devlet vardır. Ancak Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran 2026 tarihinde kabul ettiği 2025 Yılı Türkiye Raporu, Avrupa'nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı, tarihi gerçeklerden kopuk ve Rum-Yunan tezlerinin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Kıbrıs Türk halkını egemen bir halk olarak değil, yalnızca Ada'nın 'meşru bir topluluğu' olarak tanımlayan bu rapor, Türkiye'ye Kıbrıs Türklerine 'siyasi alan açması' çağrısında bulunmakta ve tüketilmiş federasyon modelini tek çözüm seçeneği olarak dayatmaktadır. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade, Brüksel'de değildir. Bu irade, Türk Mukavemet Teşkilatı mücahidinin yıllarca terk etmediği mevziisinde, şehitlerimizin kanıyla sulanan Ada toprağında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kıbrıs'ta ortaya koyduğu kararlı müdahalede ve Kıbrıs Türklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kuran kudretindedir."

"KIBRIS TÜRK'TÜR VE İLELEBET TÜRK KALACAKTIR"

Bahçeli, "Kıbrıs Türkü'ne azınlık gömleği biçen, Türkiye'nin Ada'daki meşru varlığını hedef alan ve KKTC 'nin, Türk Devletleri Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde geliştirdiği münasebetlerden rahatsızlık duyan Avrupa Parlamentosunun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla maluldür." ifadelerini kullanarak, yıllardır farklı isim ve ambalajlarla tedavüle sokulan fakat özünde Kıbrıs Türkü'nü Rum idaresine tabi bir unsur haline getirmeyi amaçlayan federasyonun düşlerinin bayatladığını vurguladı.

Kıbrıs Türklüğünün müktesep haklarını, egemen ve eşit statüsünü yok sayan hiçbir yaklaşımın adil ve kalıcı bir çözüme hizmet etmesinin mümkün olmadığının altını çizen Bahçeli, Kıbrıs Türkünün Rum idaresi altında azınlık statüsüne boyun eğmesinin düşünülemeyeceği gibi egemen eşitliğinin teyit ve tescil edilmesi de ertelenemez bir hak ve tarihi sorumluluk olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta iki ayrı devlet varlığının kayıtsız, şartsız, tartışmaya kapatılarak kabul edilmesi, KKTC'nin uluslararası statüsünün diğer devletler nazarında tescil edilmesi kalıcı barışın yegane anahtarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutluyor, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi şükranla ve dualarla yad ediyorum.

Tarihi Harekat kararını cesaret ve kararlılıkla alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı rahmet ve minnetle anıyor, bu kararı eşsiz bir kahramanlık ve vatan sevgisiyle sahada zafere taşıyan şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır."

AP'NİN KIBRIS KARARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararı bir süredir gündem de yer alıyor .

Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği karar metni Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alıyor.

Kararda uluslararası hukukun ihlal edildiği öne sürülüyor.

Söz konusu karar Ankara'da tepkiyle karşılanmış; Dışişleri Bakanlığı, "Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin (AB) ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir." açıklamasını yapmıştı .