Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 5 soru

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

''HİÇBİRİ TESADÜF DEĞİL''

''Bizim milliyetçiliğimiz hayatın içindedir milletimizin vicdanındadır'' diyen Bahçeli, MHP'ye atılan iftiraların gelişim ve ilerleyiş rotası okunduğu takdirde bunların hiçbirisinin tesadüf olmadığının görüleceğini söyledi.

Bahçeli ''Küresel güçler milli devletlerdeki yönetim iradesinin millet üstü güçlerle paylaşılmasını dayatmaktadır. Küresel aktörler açısından ülkelerdeki yükselen milliyetçiliğin kırılması, ilk etapta özerk devletler oluşturulması her zaman güncelliğini korumuştur. Bugün bütün insanlık bulaşıcı hastalıklardan adalet sorunlarına kadar yüz yüze bulunduğu tehlikelerle ortak kaderi paylaşmaktadır'' diye konuştu.

''ARKA KAPIDA BİRBİRLERİNE KAZIK ATIYORLAR''

Türkiye'nin önünü kesmek için tetikte bekleyen iç ve dış işgal cephesinin milli kimliği devleti sekteye uğratmanın hesabında olduğunu belirten MHP lideri, ''İşin özünde oynanan oyunun gizlenecek bir yanı kalmamıştır. Zillet ittifakının kurduğu kumar masasında hile vardır dümencilik vardır'' dedi.

Millet İttifakı'nın görüşme trafiğini de değerlendiren Bahçeli, şöyle konuştu:

''Zillet ittifakını oluşturan partiler gün aşırı birbirlerini ziyaret ediyorlar hava kokluyorlar. Ancak arka kapıda birbirlerine kazık atıyorlar. Bir yapmadıkları kısırlı pastalı altın günleriydi zannediyorum onu da yakında gerçekleştirecekler. Bunlar güçlendirilmiş parlamenter sistem toplantıları için üçüncü defa Meclis'te bir araya gelmişlerdir. CHP, İP, SP, DP, Gelecek Partisi ve DEVA'nın temsilcileri, HDP'yi masa altında tutarak sözde bir uzlaşmaya vardıklarını açıklamışlardır. Uzlaşma doğru hedefler üzerine olur. Uzlaşma dürüst ve temiz bir siyaset anlayışı ile vasat bulur. Allah için söyleyin bunların neresi düzgün, neresi dürüst ve neresi temizdir? Uzlaşmak için irade lazımdır. CHP'nin kolonisi İP'in iradesi mi vardır?''

''CHP'NİN GİZLİ GÜNDEMİNDE ANAYASANIN İLK 4 MADDESİNİ KALDIRMAK ESASTIR''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeni yönetim sisteminde yer almayan göreve mecbur edilen bir zavallı olduğunu savunan Bahçeli, muhalefet için ''Güçlendirilmiş parlamenter sistem adında neyi hedeflediği meçhul çalışma içerisindelerdir'' dedi.

CHP'nin Abant toplantısını hatırlatan Bahçeli, ''Abant toplantısının tavsiyesi kimden geldi? Pensilvanya'dan mı talimat alındı? CHP'nin gizli gündeminde anayasanın ilk 4 maddesini kaldırmak esastır'' şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA 5 SORU SORDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıtlaması için 5 soru yönelten MHP lideri Bahçeli, ''Boş kağıt vermen halinde hepsine 'evet' dediğin kabul edilecektir'' dedi.

Bahçeli şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı'na soruyorum; kıvırmadan cevap vermesini, kaçak güreşmemesini bekliyorum.



Soru 1: Anayasadan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz?



Soru 2: Anayasaya hakim olan Türk ismini tasfiye etmeyi planlıyor musunuz?



Soru 3: Türk vatandaşlığı kavramı yerine 'Anayasal yurtseverlik', Türkiye yerine 'Ülke', Türkiye devleti yerine 'Cumhuriyet', Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine 'Türkiye Cumhuriyeti insanı' kavramlarının getirilmesini amaçlıyor musunuz?



Soru 4: 'Demokratik muhalefet' diyerek TİP'i, HDP'yi yanınızda ve yörenizde görüyor, bunlara kucak açıyor musunuz?

Soru 5: Terörist Demirtaş'ı hala savunuyor, ona elçiler yolluyor musunuz?



Sayın Kılıçdaroğlu, bu sorularım gayet basittir. Ya 'evet' diyeceksin, ya da 'hayır.' Boş kağıt vermen halinde bütün sorulara evet dediğin anlaşılacaktır. Yüreğin yetiyorsa, çiğ süt içip karın ağrısı çekmiyorsan konuş ve sorularıma cevap ver. Korku edebiyatını bırak, siyasi cinayet işlenebilir masallarını geç, bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin.''