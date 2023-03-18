Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart mesajında CHP'ye tepki gösterdi. Bahçeli, "CHP-HDP kavuşması şimdilik sonraki bir tarihe tehir edilmiştir." dedi.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi

Genel Başkanı , Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Bahçeli , ile arasında bugün yapılacağı duyurulan ardından ertelenen görüşmeyi hatırlattı. Bahçeli, "Adeta geçmişin rövanşını almak niyetiyle programlanan CHP-HDP kavuşması şimdilik sonraki bir tarihe tehir edilmiştir." dedi.

Bahçeli , 18 Mart'ta planlanan görüşmenin artan ve yaygınlaşan haklı tepkilerden dolayı mecburen ertelendiğini söyledi.

MHP lideri, "Bu kez takip edilen kirli yöntem kaleyi içeriden yıkmak için gayri milli zihniyetlerle amaç ve eylem ortaklığı kurmaktır." ifadesini kullandı.

Muhalefeti siyasi ikbal uğruna FETÖ ve PKK'ya el uzatmakla suçlayan Bahçeli, "Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale’de ezilenlerdir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Doğal felaketlerin enkaz ve yıkımını kaldırmak, derin yaraları sarmak için mücadele halinde olan ’mizi Yeni Yüzyıla taşıyacak olan muhteşem irade Çanakkale ruhuyla tecelli etmiştir." açıklamasını yaptı.

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