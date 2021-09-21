Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ilgili açıklamalarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tepki geldi.

Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, olmayan bir sorunu varmış gibi sunarak HDP’yle sürdürdüğü yasak ilişkiyi ve ahlaksız ortaklığı resmileştirme, kaldı ki meşrulaştırma arayışına girmiştir" dedi.

HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak anlamına geldiğini söyleyen Bahçeli, "HDP, meşru bir organ değil, terör örgütü PKK’nın mazbata almış maskeli halidir. Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazeteciye yaptığı açıklamada, “HDP’nin parlamentoda olması çok önemli" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun kullandığı, "Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor, görevini yapıyor. Bu sorun çözülecekse meşru bir organla biz bu sorunu çözebiliriz" sözleri iktidar kanadının tepkisini çekmişti.