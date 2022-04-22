Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Karanlıktan medet umanlar bir kez daha kaybedecektir

Siyasette elektrik tartışması sürüyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli, elektrik zamlarına tepki olarak faturasını ödemeyen ve elektriği kesilen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden eleştirdi: "Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara millet karşı çıkacak.''

Haberler - ntv.com.tr 22.04.2022 - 16:24

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Karanlıktan medet umanlar bir kez daha kaybedecektir

İlişkili Haberler

Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi

Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi

Kılıçdaroğlu: Faturamı bir hafta sonra ödeyeceğim

Kılıçdaroğlu: Faturamı bir hafta sonra ödeyeceğim

zamlarına tepki olarak faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı 'nun evinin elektriğinin kesilmesi siyasetin de yeni tartışma konusu oldu.

Kılıçdaroğlu "Karanlıkta kalan milyonların sesi olmak istiyorum" derken; MHP Genel Başkanı , Twitter'dan yaptığı açıklamada isim vermeden CHP liderini eleştirdi.

Karanlıktan medet umanların kaybedeceğini belirten Bahçeli "’nin aydınlık yarınlarını baskılamaya, üzerini örtmeye azmetmek Gazi Meclisi’mizin emanetlerine karşı ayıplı bir itirazdır" dedi.

''BİLE İSTEYE ODALARDA IŞIKSIZ KALANLARI MİLLETİMİZ ZİFİRİ KARANLIĞA MAHKUM EDECEKTİR''

MHP lideri, şöyle devam etti:

"Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ve kumpaslarını yeri ve zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir.''

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...