Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi

MHP Genel Başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in elinde mermi kovanıyla yaptığı grup toplantısı konuşmasına da tepki gösterdi.



Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, Akşener için de "Aklınca tribüne oynuyor, bozuk ve tutarsız cümlelerle gerçekleri saptırıyor. Zira uzmanlık alanı bu." dedi.

"Mermi kovanı" polemiği: Şentop ve Çelik'ten Akşener'e tepki Haberi Görüntüle İYİ Parti binasına saldırı olmadığını kurşunların hırsızlara açılan ateş sırasında parti binasına isabet ettiğini söyleyen Bahçeli, Akşener'in özür dilemesi gerektiğini de belirtti.