Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar sonrası seccade üzerinde çekilen fotoğrafına ilişkin konuştu
Bahçeli, "Kılıçdaroğlu başını koymadığı seccadeye ayakkabısıyla bastı. Gelenek ve göreneklerimizi bilmiyor. Milletimizi tanımıyor." dedi.
MHP Genel Başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in elinde mermi kovanıyla yaptığı grup toplantısı konuşmasına da tepki gösterdi.
Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, Akşener için de "Aklınca tribüne oynuyor, bozuk ve tutarsız cümlelerle gerçekleri saptırıyor. Zira uzmanlık alanı bu." dedi.
İYİ Parti binasına saldırı olmadığını kurşunların hırsızlara açılan ateş sırasında parti binasına isabet ettiğini söyleyen Bahçeli, Akşener'in özür dilemesi gerektiğini de belirtti.