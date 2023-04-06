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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına kurşun isabet etmesi ve seccade tartışmasıyla ilgili konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı 'nun iftar sonrası seccade üzerinde çekilen fotoğrafına ilişkin konuştu

Bahçeli, "Kılıçdaroğlu başını koymadığı seccadeye ayakkabısıyla bastı. Gelenek ve göreneklerimizi bilmiyor. Milletimizi tanımıyor." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan "seccade" açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan "seccade" açıklaması

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Genel Başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı 'in elinde mermi kovanıyla yaptığı grup toplantısı konuşmasına da tepki gösterdi. 

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, Akşener için de "Aklınca tribüne oynuyor, bozuk ve tutarsız cümlelerle gerçekleri saptırıyor. Zira uzmanlık alanı bu." dedi.

"Mermi kovanı" polemiği: Şentop ve Çelik'ten Akşener'e tepki

"Mermi kovanı" polemiği: Şentop ve Çelik'ten Akşener'e tepki

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İYİ Parti binasına saldırı olmadığını kurşunların hırsızlara açılan ateş sırasında parti binasına isabet ettiğini söyleyen Bahçeli, Akşener'in özür dilemesi gerektiğini de belirtti.

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