Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''MHP, özellikle uzlaşma kültürüne sahip olmayan siyasi partilerin toplumsal huzursuzluğu derinleştirdiğine inanmaktadır. Türkiye'nin bahtı açıktır. Amacı ülkeye ve millete hizmet olan sitasetin ahlaki değerlerle bezenmesi bize göre bir mecburiyettir.

''CHP'Lİ BELEDİYELER ÖZERK BİR YÖNETİM DEĞİLDİR''

Kılıçdaroğlu geçmiş beyanları ile ters düşmüştür. Kılıçdaroğlu'nun ülke nüfusunun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini dillendirmiştir. CHP'li belediyeler özerk bir yönetim değildir. Bu belediyeler gökten zembille inmemiştir. Bu bize göre potansiyel bir ayrımcılığın devlet içinde başka devlet varmış gibi değerlendirme yapmanın bir diğer şeklidir. Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirlidir. CHP yönetiminin anlattığı gibi kötümser bir tablo yok. Sorun yok demiyoruz, CHP'nin anlattığı gibi bir tablo yok.

''ACABA TERÖRİST DEMİRTAŞ, KARAYILAN, KILIÇDAROĞLU'NUN DOSTU MUDUR?''

Kılıçdaroğlu, 5 CHP'li belediyenin 13 bin sanatçıya yardım yaptığını da söylemiş. Bu sanatçılar kimlerdir? Sanatçı kisvesine bürünmüş bölücülere Türkiye muhaliflerine belediye bütçeleri peşkeş çekilmiş midir? Birlikte iktidar olmayı hedeflediği dostları arasında PKK'nın, FETÖ'nün, DHKP-C'nin sıralamadaki yeri neresidir? Acaba terörist Demirtaş, Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun dostu mudur? Muharrem İnce hala dost kabul edilmekte midir?

''KILIÇDAROĞLU'NA TAVSİYEM ZEKİ MÜREN'İN 'ESKİ DOSTLAR' ŞARKISINI DİNLEMESİ''

Kılıçdaroğlu'na tavsiyem akşamları video çekip paylaşmak yerine Zeki Müren'in 'Eski Dostlar' isimli şarkısını dinleyerek kendisini avutmasıdır. Kılıçdaroğlu'nu ve sabıkalı dostların çok iyi biliriz. Biz milletle kucaklaşacağız. Demokraside iktidara dostlarla değil milletle ulaşılır. Kılıçdaroğlu dost desin biz millet diyeceğiz.

TERÖRLE MÜCADELE



PKK terörü bir amaç değil, bir araçtır. PKK terörünün arkasında Türkiye ile hesabı olanlar var. Türkiye, PKK'nın arkasındaki küresel aktörleri muhataplarının yüzüne vurmuştur. HDP bu oyunda asıl bir faildir. Parti görünümlü bu bölücü odağın kumanda odası zalimlerin kontrolündedir.

HDP'YE KAPATMA DAVASI

HDP'nin PKK'dan, PKK'nın HDP'den farkı yoktur. AYM'nin davayı dün itibariyle kabul etmesi hayırlı bir gelişmedir. Eğer hukuk varsa terörizmin siyaset ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. Kılıçdaroğlu kimin yanındadır tarafındadır? HDP, Türk demokrasisine biçilmiş kefendir.



Kılıçdaroğlu, 'Demokrasilerde parti kapatmak yanlış' diyor. Kuşkusuz halt ediyor, bölücülüğün avukatlığına utanmadan soyunuyor. HDP parti marti değildir. Adalet ve vicdan terazisi bu rezalete onay veremez. HDP'nin Türk demokrasisine biçilmiş kefen, döşenmiş mayındır. HDP, kapatılmalıdır. Boğaza nazır şatafatlı mekanlarda, sıcak kum üzerinde magazinleşmiş hayatlarının derinliğine sinmiş, demlene demlene demokrasi edebiyatı yapanlara dünya çok güzeldir. Lüks otellerin lobilerinde, 'Bu kadar oy alan parti kapatılır mı' ahkamı kesenlerin yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarındadır. Salgınla boğuşurken İzmir Alaçatı'da, Nişantaşı'nda nasıl caka satıyorlarsa, buyursunlar bu vatanın külfetine de bir zahmet katlanmayı denesinler. Ailelerinden birisi teröre kurban gitseydi yine böyle konuşmaya yürekleri el verecek miydi? İzmir HDP binasına yapılan hunhar saldırı ve suikast elbette alçak bir komplo, şiddetli bir provokasyon olarak değerlendirilmelidir.