MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 14 Mart'ta Aksaray'da bulunmalarının bir tesadüf olmadığını belirtti.

Bugünün 14 Mart Tıp Bayramı olduğunu vurgulayan Bahçeli, başta hekimler ve hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.



Hastaların doktorlara, doktorların kendilerine emanet olduğunu ifade eden Bahçeli, "Allah onların eksikliğini göstermesin. Sağlıklı bir nesil ve sıhhatli bir gelecek için gece gündüz demeden çalışan hekimlere yürekten müteşekkiriz. Derdi veren Allah dermanını kulundan esirgemez. Aksaray her şeyin en iyisine en güzeline layıktır. Aksaray'ın çaresi ise Milliyetçi Hareket Partisi'dir. MHP ile birlikte Aksaray'ın yüzü gülecek Aksaray'a bereket, huzur ve bolluk gelecektir" diye konuştu.



"ZİLLETE DUR DİYENLER BU MEYDANDA BULUŞMUŞ"



Bahçeli, Aksaray'a her zaman inandığını ve güvendiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Beka için milli karar, cumhur için istikrar, beka için milli karar, Aksaray için istikrar. Sağduyunun birlikteliği Cumhur İttifakı, Aksaray ehline emanet. Soruyorum sizlere 31 Mart'a hazır mısınız? 31 Mart'ta Aksaray'ın yüzünü ağartacak mısınız? Zilleti silip süpürecek misiniz? Maşallah Aksaray hem kararını vermiş hem de üç hilale gönlünü vermiş. Aksaray'ın alnı ak, başı dik, geleceği aydınlık, yarınları umut dolu. Zillete dur diyenler bu meydanda buluşmuş. Cumhur, Aksaray'ın yiğit gönlünde anlam bulmuştur. Şu hususun altını özenle, önemle ve özellikle çizmek isterim ki Aksaray, Cumhur İttifakı'mızın içinde değildir. Ancak bu hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Biriz beraberiz, aynı geleceğiz, aynı iradenin aynı ittifakın eşit ve onurlu ittifakıyız. Bu nedenle üslubumuza ve sözlerimize azami dikkat edeceğiz. Nezaketi elden bırakmayacağız. Siyaseti, rekabeti yozlaştırmayacağız. Kırıcı, incitici olmayacağız. AK Parti ile Aksaray'da ittifak yapmasak da birbirimize hürmeti kesinlikle göz ardı etmeyeceğiz. Çünkü Cumhur İttifakı Türkiye'dir, tarihin doğru yerindeki duruştur. Cumhur İttifakı milli hedeflerin ana kulvarı, ana karargahıdır. Zillet ittifakını oluşturan CHP'si, İP'i, HDP'si ÖDP'si SP'si Cumhur İttifakı'nın hisarında gedik açmak için uğraşıyorlar."



"PKK İLE YAN YANA YÜRÜYORLAR"



Cumhuriyeti irfanla kurduklarını, vatanı da fedakarlıkla kurtardıklarını aktaran Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:



"Devamlı dedikodu yayıyorlar, devamlı açığımızı kolluyorlar, devamlı fitne, fesat çıkarıyorlar. Cumhur İttifakı'nı çekemiyorlar, milli bekamızı kaldıramıyorlar. Zillet, meskenet, melanet ve hatta hıyanet içindeler. PKK ile yan yana yürüyorlar. Şu işe bakar mısınız. CHP Bartın Milletvekili PKK'lılara 'kardeşim' diyor. Oy istiyor, aman dileniyor. Kılıçdaroğlu ise bunu örtmek, bahane bulmak için kıvranıyor, kırk dereden su getiriyor. Aziz Atatürk'ün kurduğu partinin durumuna bakar mısınız. CHP rotayı iyice şaşırmış, istikametini tamamen bozmuş, tarihsel çizgisinden çok tehlikeli bir şekilde kopmuştur. İstanbul Silivri'de bir HDP'li ne diyor; 'genel merkezimizden talimat geldi CHP'yi destekleyeceğiz', HDP'li bir milletvekili ve eski eş başkan da; 'AK Parti ve MHP'ye oy kaybettireceğiz' açıklamasını yapıyor. Yine mevcut bir eş başkan 'Kürdistan'da kazanıp, batıda AK Parti'yle MHP'ye oy kaybettireceğiz' demekle kalmıyor, huzurun gelmesi için bebek katili üzerindeki tecridin kalkmasını istiyor. Bunlar aklını oynatmış, bunlar yollarını şaşırmış, bunlar ihaneti alenileştirmiş. CHP'ye oy veren kardeşlerimiz PKK'ya mahkum edilemez. CHP'ye oy veren Atatürk sevdalısı kardeşlerim zillete düşürülemez. Biz irfanla kurduk Cumhuriyeti, biz fedakarlıklarla kurtardık vatanı. Biz yeri geldi tahtadan kılıç, yeri geldi soba borusundan top, yeri geldi ipten üzengi, yeri geldi süpürge tohumundan ekmek yaptık ama zalimlere eğilmedik zillete boyun eğmedik."



"CHP, PKK'NIN KUYRUĞUNA TAKILMIŞ FETÖ'NÜN VAGONU OLMUŞTUR"



MHP Genel Başkanı Bahçeli, vatanın, bayrağın ve ezanın bekçisi olduklarını vurgulayarak, "Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası üzerinden yalan inşa etmesin, dönsün şanlı milli mücadele yıllarına bakmayı denesin bize milliyetçilik anlatmasın buna hiç teşebbüs ve tevessül etmesin. Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor? Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cüreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşılıyor? Kılıçdaroğlu'nun ya aklıyla zoru vardır ya da girdiği siyasi komadan çıkamamıştır. YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmayan bir şahsiyetin CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturması utanç vesikası rezaletin daniskasıdır. Kılıçdaroğlu altı oktan milliyetçiliği fiilen sökeli çok uzun zaman olmuştur. CHP, PKK'nın kuyruğuna takılmış FETÖ'nün vagonu olmuştur. Bize 'saray bekçisi' diyen ahmaklar biz bu vatanın bekçisiyiz. Biz al bayrağın bekçisiyiz. Biz susturulamayacak ezanın bekçisiyiz. Aksaray için gerekirse can feda olsun diyen yiğit neferleriz" diye konuştu.