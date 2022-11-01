Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Togg tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''HİÇ KİMSEYİ ÖTEKİ GÖRMÜYORUZ, ÖTEKİLEŞTİRMİYORUZ''

''Gönül vermedikçe gönül bulamayacağımızın farkındayız. MHP olarak milletimize gönlümüzü verdik, ülkemize ömrümüzü adadık. Hiç kimseyi öteki görmüyoruz, ötekileştirmiyoruz. Köylerimizi tanıyoruz, köylülerimizi biliyoruz. Kredi ekip borç kaldırdıkları dönemler artık geride kalacaktır.



''YORULMAMIZI BEKLEYENLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAKLARDIR''

Yorulmamızı bekleyenler biliniz ki hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Biz erik dalına basmıyoruz, boş sözlere asla kulak asmıyoruz. Esaret ve kölelik Türk milletinin asla kabul etmeyeceği bir ilkelliktir. Tarihten silinmemizi hedefleyenler asla boyun eğmedik. Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden milli bir devlet formatında Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Bu yeni Türk devlet egemenliği tarihin mecburi rota değişikliğinden tecelli etmiştir.

''CUMHURİYET'İN 2017'DEN GELECEĞE AÇILAN 3. EVRESİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ İLE ANILACAKTIR''

20. yüzyıl Türk milletini beka Türkiye'nin de derlenme toparlanmma yüzyılıdır. Cumhuriyet'in ilk evresi doğrusu ile yanlışı ile 1923-1946 arasında vücut bulan 23 yıllık tek parti dönemidir. 1946-2017 yılları arasında tezahür eden 71 yıllık çok partili parlamenter sistem hayatı Cumhuriyet'in ikinci evresidir. Cumhuriyet'in 2017'den geleceğe açılan 3. evresi ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile anılacaktır.

''TÜRKİYE YÜZYILI'' AÇIKLAMASI

'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu yerinde ve yararlı buluyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nın insanlık gündemine tıpkı bir cemre gibi düşme mücadelesine sonuna kadar varız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Gelin Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte inşa edelim' davetine icabet ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ruhunu ve özünü ifade eden 17 başlığı yaralı buluyor destekliyoruz. Dünyadan Türkü ve Türkiye'yi çekip çıkarın geriye hiçbir şey kalmayacaktır. Tarihi yazan Türk milletine de Cumhuriyet'in yeni yüzyılına mühür vurmak yakışacaktır. Türkiye Cumhuriyeti gücüne güç katarak ilerleyecek. Bu yüzyılda zillete yer yoktur. Bizim ABD'deki bir benzinlikte şaibeli isimlerle hamburger yiyenlerle yürüyecek yolumuz kesinlikle yoktur.

''AKILLARINI BAŞLARINA ALSINLAR''

Türkiye'nin hiç şakası yoktur. Milli güvenliğimizin risk ve tehlikelere atılması diye bir şey söz konusu olamayacaktır. Ülkemize zarar vermeyi amaçlayan üzerimize hesap yapan terör çeteleri dikkat etsinler akıllarını başlarına alsınlar.

KILIÇDAROĞLU'NA TOGG TEPKİSİ: SİPARİŞİNİ VERMEK İÇİN ŞİMDİDEN KUYRUĞA GİR



Kılıçdaroğlu, sana bir kötü haber vereyim, Togg'un seri üretimi 2023 yılında başlıyor buna şimdiden hazır ol, siparişini vermek için de şimdiden kuyruğa gir. 61 yıl sonra Türkiye'de bir çığır açılmıştır. Hayaller sonunda gerçeğe dönüşmüştür. Sayın Kılıçdaroğlu parlak beyinleri uzaklarda değil Ahmet'te Mehmet'te ara yabancısı olduğun Türk milletinde ara ve mutlaka bulacağını da kafandan çıkarma. 'Yapamazsınız' diyenler ters köşededir.

''KILIÇDAROĞLU ÖNCE ADAY OL SONRA KONUŞ''

Kılıçdaroğlu 'Erdoğan benim aday olmamdan çok korkuyor' demiş. Korkaklar Türkiye'yi taşa tutanlardır. Sayın Kılıçdaroğlu davul sende tokmak başkasında önce aday ol sonra konuş.''