Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıkladı.



Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yayımladığı video ile yaptığı açıklamaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aynı mecradan yanıt verdi.



Bahçeli, şunları kaydetti:



"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu video kaydı yapmaya iyice merak sardı. Gördüğüm kadarıyla bu alanda sivrildikçe sivriliyor, sürekli gelişme kaydediyor! Önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ne yapsın fukara, akşamları can sıkıntısına başka türlü çözüm bulamıyor.



Ancak tehlikeli sularda kulaç atıyor, can simitsiz şekilde derinlere dalıyor ve boy veriyor. Maazallah boğulma riski taşıdığını da göremiyor. Düştüğü denizde yılana sarılarak kıyıya çıkacağını zannediyor. Basiret bağlandı mı ne söylense boş, hangi tembih yapılsa boşunadır.



"İSYAN DENEMESİ"



Dün akşam yine kameranın karşısına geçip 'elektrik faturasını ödemeyeceğini' ifade ve iddia etmiş. İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz.

Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da, evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 10, 2022

"ELEKTRİĞİ KESİLMELİ"



Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da, evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm.

'KANDİL'Lİ MESAJ

Bu kapsamda, her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu’na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil’e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil’in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır.



Hayırlı olsun Sayın Kılıçdaroğlu, elimizden gelen budur, yetinmesini, sabretmesini, kandili de idareli kullanmasını bilmen temennimdir. Şu sözü de unutma ki: Karanlıktaysan gölgen bile seni yalnız bırakacaktır. İçine düştüğün karanlığı aydınlatacak henüz bir ışık da yoktur."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün gece Twitter hesabından bir paylaşım yaparak elektrik faturalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulunmuştu.

CHP Lideri, elektrik faturalarından alınan KDV tutarının yüzde 1'e indirilmesi ve 31 Aralık'ta yapılan zamların geri çekilmesini istemiş ve zamların geri alınmaması durumunda elektrik faturalarını ödemeyeceğini söylemişti.