Bahçeli'den KPSS açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki konulara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bahçeli, Ankara'da cemevlerine yönelik saldırılar, soru sızdırma iddialarıyla tartışma konusu olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması ve İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

''TÜRKİYE VE İSLAM DÜŞMANLIĞI''



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Cemevine ve Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimize yapılan hain ve hasmane eylemler belli merkezlerden provoke edilen Türk, Türkiye ve İslam düşmanlığıdır.

''20 SORUYA DOĞRU CEVAP VERENLER TESPİT EDİLMELİ''

KPSS'de çıkan ve bir yayınevinin test kitapçığında sorulduğu anlaşılan 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli, bu şahıslarla ilgili inceleme de acilen yapılmalıdır.

''CEMEVİ SALDIRISI İLE KPSS SKANDALI ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILMALI''

Cemevi saldırısı ile KPSS skandalının çok yönlü araştırılmasının yanında, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangının kundaklama olup olmadığı mutlak surette açıklığa kavuşturulmalıdır.''

KPSS İPTAL EDİLDİ

Soru sızdırma iddialarıyla tartışma konusu olan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın 31 Temmuz'da yapılan iki oturumu iptal edildi.

KPSS'nin bu hafta sonu ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumları da ertelendi.