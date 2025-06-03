Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'na yönelik mesajını paylaştı.

Terörsüz Türkiye'nin Türk milletinin ebedi bayramı olacağını dile getiren Bahçeli, "Milli kaderimizin sevk idaresi dağlardan ya da mağaralardan değil başkent Ankara'dan, Cumhuriyet'in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin edilecektir." dedi.

"Ülkemizin yakaladığı altın fırsat kaçırılmamalıdır." mesajında bulunan Bahçeli, "Emperyalizmin kuklalarına, bozguncu mihraklarına, karikatürleşmiş söylemlere, ezbere dayalı hamas tekrarlara, karanlık niyet ve hain emellere Türkiye Yüzyılı'nda yer yoktur." ifadelerini kullandı.