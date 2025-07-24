Bahçeli'den Lozan Barış Antlaşması mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki ve siyasi egemenliğinin hükmü şahsiyetinin ve ebedi varlığının, Lozan Barış Antlaşması'yla temellendiğini belirtti.



Devlet Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki ve siyasi egemenliğinin hükmü şahsiyeti, aynı zamanda ebedi varlığı Lozan'da temellenmiş, bu konu açılmamak üzere kapanmıştır."