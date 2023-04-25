Bahçeli'den Meral Akşener'e tepki: Partisinde ülkücü bırakmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'de "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu.

Devlet Bahçeli'nin hedefinde muhalefet vardı. Bahçeli, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

MERAL AKŞENER'E TEPKİ



''CHP’den İYİ Parti’ye HDP’sinde bölücü partilere kadar alayının gayesi parlamenter sisteme geçmek. Ortaklık kuran partiler arasında çekişmeler ile koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlık ve aymazlıktır. Böylesi siyasi zihniyetlerin derdi koltuktur. Başbakan olacağım propagandası ile FETÖ projesinin gönüllü temsilcisi olanlar kendi partisinde ne ülkücü bırakmış ne de milliyetçiye tahammül etmiştir. Hepsini birden dışlamış kapının önüne koymuştur. Devletin hafızası canlıdır. Devlet nedir bilmeyenler, millete yürekten bağlılık hissetmeyenler, siyasi hayatını çıkarcılıkla bağdaştıranlar Nevşehir'in yüzüne bakamaz. Biz doğruları söylemekten korkmayacağız. Masadan kaldıran ve geri oturan milleti kandıran İYİ Parti Başkanı iyice çuvallamıştır.

''PKK, KILIÇDAROĞLU'NUN DESTEKÇİSİDİR''



Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir. FETÖ'cüler, Türk düşmanları, emperyalizmin piyonları CHP'nin adayları olarak gösterilmiştir. Kılıçdaroğlu eroinmanlardan temiz para alacağını iddia ediyor. HDP'nin kayyum partisi Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyor. 14 Mayıs'a hazır mıyız? Sandığa gidiyor muyuz? Türkiye'ye sahip çıkıyor muyuz? Erdoğan'a durmak yok yola devam diyor muyuz? Sizler var oldukça Türkiye’nin önünü kimse kesemez. Zillet ittifakı terör ittifakıdır. Kılıçdaroğlu’na ülkemizin geleceği bırakılamaz. Başarısızlıkları gün gibi meydandadır.

''BUNLAR TÜRKİYE'Yİ 3 GÜNDE BATIRIRLAR''



Allah muhafaza bunlar yetki alsa Türkiye'yi 3 günde batırırlar. Bunlarda liyakat, samimiyet, adanmış bir yürek yoktur.''

