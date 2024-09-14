Bahçeli'den Mevlit Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Bahçeli mesajında, Narin cinayetini ve Tekirdağ'da bir bebeğin istismarını hatırlattı.



MHP lideri "Bireysel ve toplumsal şiddetin dalga boyundaki yükseliş karşısında herkesin sorumluluk duygusuyla harekete geçmesi mutlak bir zorunluluk haline gelmiştir." dedi.



Bahçeli mesajında "Mevlit Kandili münasebetiyle, yöresi ve kökeni ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza, aziz milletimize, kardeşçe, huzur içinde, bir ve beraberce bir ömür geçirmelerini niyaz ediyorum." ifadelerine de yer verdi.