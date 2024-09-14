Bahçeli'den Mevlit Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda "Bireysel ve toplumsal şiddetin dalga boyundaki yükseliş karşısında herkesin sorumluluk duygusuyla harekete geçmesi mutlak bir zorunluluk haline gelmiştir." dedi.

Bahçeli'den Mevlit Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı , Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bahçeli mesajında, Narin cinayetini ve Tekirdağ'da bir bebeğin istismarını hatırlattı.

MHP lideri "Bireysel ve toplumsal şiddetin dalga boyundaki yükseliş karşısında herkesin sorumluluk duygusuyla harekete geçmesi mutlak bir zorunluluk haline gelmiştir." dedi.

Bahçeli mesajında "Mevlit Kandili münasebetiyle, yöresi ve kökeni ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza, aziz milletimize, kardeşçe, huzur içinde, bir ve beraberce bir ömür geçirmelerini niyaz ediyorum." ifadelerine de yer verdi.

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

TÜRKİYE HABERLERİ

Devlet Bahçeli ile ilgili paylaşımlar | MHP'li Yalçın: Genel Başkanımızın yıpratılmasına izin vermeyeceğiz, suç duyurusunda bulunuyoruz

Devlet Bahçeli ile ilgili paylaşımlar | MHP'li Yalçın: Genel Başkanımızın yıpratılmasına izin vermeyeceğiz, suç duyurusunda bulunuyoruz

Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Bursa'da çevreyi kirleten sürücülere ceza yazıldı

Bursa'da çevreyi kirleten sürücülere ceza yazıldı

Meclis ne zaman açılacak? Yeni yasama yılı yoğun mesaiyle başlayacak

Meclis ne zaman açılacak? Yeni yasama yılı yoğun mesaiyle başlayacak

Sırbistan'da zorunlu askerlik 75 gün olacak

Sırbistan'da zorunlu askerlik 75 gün olacak

Metrelerce yükseklikten uçuruma düştü

Metrelerce yükseklikten uçuruma düştü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...