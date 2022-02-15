Bahçeli'den muhalefet liderlerinin toplantısına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dünya nefesini tutmuş Rusya-Ukrayna arasında nükseden yüksek tansiyonun ağır sonuçlarına odaklanmıştır. Bu ülkenin çatışmaya girmesi risk ve tehdittir. Biden'ın dünya savaşını ifade etmesi krizin sınırlı bir alanda kalmayıp geniş bir coğrafyaya yayılabileceğinin ön haberidir. Böylesi bir cinayete kimse kalkışmamalıdır. Rusya Dışişleri Bakanı'nın dün yaptığı açıklama derin karamsarlık ortamında iyimserliği besleyen bir çıkış olarak değerlendirilmelidir.



Bir yandan krizin artışını tahrik eden, kışkırtan ülkeler varken diğer yanda gerginliğin yatışmasını arzulayan ülkeler bulunmaktadır. Türkiye bu ikinci seçenekte yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın arabuluculuk görevi değerlidir. Elbette hayırlı sonuçlara vesile olması yegane dileğimizdir.

Temennimiz Rusya ve Ukrayna'nın savaştan uzak, barış içinde bir yol izlemeleridir. Bu iki ülkenin çatışmaya girmesi büyük bir risktir. Bu tür bir vahşete kalkışılmamalıdır. Rusya ile Ukrayna arasında çıkacak savaşta en fazla mağdur olacak ülke Türkiye’dir.

ABD Başkanı Biden'ın dünya savaşı ihtimalini telaffuz etmesi, Covid-19 salgınından çok daha vahim bir tehlikenin ayak sesi, krizin çok geniş bir coğrafyaya yayılabileceğinin ön haberidir. Böylesi bir cinayete hiçbir ülke kalkışmamalıdır.



ELEKTRİK FATURALARINDAKİ ARTIŞ

Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e çekilmiştir. Temel gıdaların fiyatları yüzde 7 ucuzlamıştır. Alınan bu önemli karar eminim ki vatandaşlara nefes aldıracak. Beklenen ve yapılması kaçınılmaz olan sektör indirimleri vatandaşlarımıza can suyu olacaktır. Her sektörün elini taşın altına koyması şarttır.

Hiçbir şart altında vatandaşımızın enflasyona ezdirilmesine göz yumamayız. Makul sızlanmalara kulak verilmelidir.

Elektrik faturalarındaki yüksek tutarlar vatandaşlarımızı rahatsız etmiştir. Hükümetin bu konudaki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Yüksek faturaların nedeni dağıtım şirketleridir.



Yetersiz ve niteliksiz personel çalıştırılması, bakım işlemlerinin yapılmaması gözümüze çarpan bazı aksaklıklardır. Isparta'da yaşanan kesintilerinin sebebi burada aranmalıdır. Bize göre denetim yetkisi TEDAŞ'a verilmelidir.

2036 yılında kamuya dönecek olan dağıtım şirketlerinin içinin boşaltılmasına müsaade edilmemelidir. Kamuya elektrik dağıtımının devlet eliyle, vergi yükünün azaltılması sorunları hafifletecektir.

Kılıçdaroğlu'nun "fatura ödemeyeceğim" sözü isyan teşebbüsüdür. CHP Lideri faturasını ödemezse elektriği kesilmelidir. Kılıçdaroğlu'nun fatura ödemem çıkışı protesto değil, provokasyondur.

6 MUHALEFET LİDERİNİN BULUŞMASI

Bunların işi toplanıp toplanıp dağılmak, bir masa etrafında toplanmaktır. Hedefleri, politikaları yok, cumhurbaşkanı adayları yok. Zillet İttifakı, 12 Şubat’ta bir masa etrafında 6+1 toplandılar. Zillet İttifakı havlu atmıştır, ortak açıklamalarında dişe dokunan hiçbir şey yoktur. Bunlara ne söylesek yararsızdır.

Zillet ittifakı boş yere zaman tüketmiştir. Türkiye zaten demokrasiyle yönetilen bir ülkedir. Yuvarlak masanın bir tek gizli ayağı vardır, o da HDP. Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür. Bizim masamız yuvarlak değil, köşelidir."