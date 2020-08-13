Bahçeli'den Muharrem İnce açıklaması: Atatürk'e dönüş hareketini başlatacak

Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'nin duyurduğu 'Bin Günde Memleket' Hareketi'ne ilişkin konuştu.

Bahçeli, "Muharrem İnce bugün bir hareket başlattı. Sizin yorumunuzu alabilir miyiz?" sorusu ilişkin olarak, "Sayın Muharrem İnce, 2018 yılından beri kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalara maruz kaldı. Gördüğümüz kadarıyla haksızlıklara ve ayrımcılığa uğradı. Parti kurar mı, kurmaz mı bilemiyorum ama bildiğim ve tespit ettiğim husus şudur: 4 Eylül'de, Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır'' yanıtını verdi.

''CHP'Yİ ÖZÜNE DÖNDÜRMEK İÇİN''

Bahçeli ifadelerine şunları da ekledi:

Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP'yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarf edecektir. Anlaşılan odur ki Bin Günde Memleket parolasıyla Atatürk'ü ve kurucu değerleri, hareketinin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır. CHP'nin içişlerine bizim karışmamız elbette doğru olmayacaktır. Ama gördüğümüz gerçekler de bunlardır. CHP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiş ve yükselmiştir. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur"

