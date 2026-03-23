Bahçeli'den Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret
23.03.2026 16:04
Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.
25 Mart 2009'da hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 17. senesinde anılıyor.
Bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edip dua etti.
Ziyarete ilişkin fotoğraflar, MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Fotoğrafların altına "Merhum Genel Başkanın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve dava arkadaşlarına sabırlar ihsan eylesin." notu düşüldü.
Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'tan Yozgat-Yerköy mitingine giderken düşmüş, Muhsin Yazıcıoğlu kazada hayatını kaybetmişti.