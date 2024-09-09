Bahçeli'den Narin açıklaması

Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 yaşında derede çuval içerisinde bulunan Narin Güran'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir." dedi.



Bahçeli, Tunceli Ovacık’ta bir askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit düşen 4 asker için de başsağlığı mesajı yayımladı.