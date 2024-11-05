Bahçeli'den Öcalan'a Meclis çağrısı: Sözümün arkasındayım
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen haftalarda PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan'a yaptığı Meclis çağrısını yineleyerek "Sözümün arkasındayım." dedi. "Terörist elebaşı gelsin terörün bittiğini açıklasın." ifadelerini kullanan MHP lideri, "Kürtlerle kucaklaşma asıldır. Terörle mücadele esastır. Silahlı eşkiyayı temizlemek kaçınılmazdır. Siyasette uzlaşmak ortak yararımızadır." diye konuştu. Bahçeli, "Öcalan İmralı'da yatıyor, fakat DEM Parti'de 57 Öcalan gölgesinin Meclis'te olduğunu niye görmüyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Bahçeli, devlette devamlılık ve siyasette istikrar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek seçenek olduğunu vurguladı. MHP lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görüşme talebini ise reddettiğini söyledi.
Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli, geçen haftalardan PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırmış "Terörist ele başı gelsin terörün bittiğini açıklasın." demişti. Bu haftaki partisinin grup toplantısında da çağrısını yineleyen Bahçeli, "Sözümün arkasındayım." dedi.
Dün 4 belediyeye kayyum kararının ardından bugün açıklamalarda bulunan Bahçeli, belediye başkanlarının hukuki sürecin sonucunu beklemesi gerektiğini de sözlerine ekleyip "Belediye başkanları ya adam gibi görevlerini yapacaklar ya da Türk devletinin hukuk sınırları içinde aldığı meşru ve haklı tasarruflara katlanacaklardır." ifadelerini kullandı.
DEM Parti'ye de tepki gösteren MHP lideri, "Kararını derhal netleştirmeli, silahla siyaset arasındaki gelgitli tutumundan uzaklaşmalı." diye konuştu.
Bahçeli, son olarak Türk ve Kürt kardeşliğine de dikkat çekti.
BAHÇELİ'DEN İMAMOĞLU'NUN GÖRÜŞME TALEBİNE RET
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.
O sorulardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisiyle görüşme talebiydi.
MHP lideri, İmamoğlu’ndan görüşme talebinin ne amaçla geldiğini bilmediğini belirterek, “Siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum.” dedi.
Bahçeli, “İstismarla, yanlış yorumlarla MHP’yi bulaştırmak istiyor olabilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz.” ifadesini kullandı.
Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle:
"KİMSEYİ AYRIŞTIRMIYORUZ"
Biz MHP'yiz, biz cumhur ile Cumhuriyet'i buluşturan, merkez ile çevreyi kavuşturan Cumhur İttifakı'yız. Hepimiz Türk milletiyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrılmaz kardeşlikten kopmayız.
Hiç kimseyi ayırmıyor, ayrıştırmıyor, öteki görmüyorum. Anasının dili ne olursa olsun kimseyi ayrıştırmıyoruz.
"SESİMİZ ÇIKMASIN MI?"
Türk milleti tarihin hiçbir döneminde asimilasyoncu olmamıştır. Saygı duyulmuştur. Milli beraberlik ve kardeşlik mirasını yağmalamak için kuyruğa girenlere göz yummak akıl kari mıdır? Tarihin akış istikametinin tersine kürek çekenler nereye faaliyet gösteriyor.
İçimizi karıştırmaya, milli birliğimizi karartmaya niyet eden iç ve dış ihanetin çiban başlarını nasıl yoksayalım? Milleti ayırmaya çalışanlara sesimiz çıkmasın mı?
Türkiye yüzyılında terörün kökü kazanacaktır.
ÖCALAN'A MECLİS ÇAĞRISI
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK’nın lağvettiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu’na gelsin, teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım.
Terörist ele başı gelsin terörün bittiğini açıklasın.
Dünya politikasındaki esasların görülebilen güç odaklarına, imkan ve yeteneklerine göre belirlenmelidir. Coğrafya tehditlerin son aşamasıdır. Türkiyemiz, küresel güçlerin politik amaçlarının güzergahı, yol kavşağı bazen hedefi bazen de hareket noktası üzerindedir.
Devletin bekası, milletin ve vatanın ferahı için dürüst, cesur ve kucaklayıcı hamlelere ihtiyaç vardır. Bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Yeni oyuncuların, değişen dengelerin, yükselen güçlerin kaos üreten bölgesel ve küresel denklemin orta yerinde Türkiye'yi orta yerinde fırtınalardan muhafaza etmek boynumuzun borcudur.
Kürtlerle kucaklaşma asıldır. Terörle mücadele esastır. silahlı eşkiyayı temizlemek kaçınılmazdır. Siyasette uzlaşmak ortak yararımızadır.
TERÖRLE MÜCADELE MESAJI
Teröre tolerans sıfırdır. Kürtler başka, terör örgütü başkasıdır. İkisini birbirine karıştırmak en vahim cinayettir. Kürtler kardeşimizdir. Terör örgütü ise Türkiye düşmanlarının taşeronudur.
"DEM PARTİ KARARINI NETLEŞTİRMELİ"
DEM Parti de kararını derhal netleştirmeli, silahla siyaset arasındaki gelgitli tutumundan uzaklaşmalı.
Terör örgütü 85 milyon Türk vatandaşının düşmanıdır. Öcalan İmralı'da yatıyor, fakat DEM Parti'de 57 Öcalan gölgesinin Meclis'te olduğunu niye görmüyorsunuz. İmralı Türkiye'de değil mi? Teröristbaşının DEM Parti grubuna gelmesine karşı çıkıyorlar da İmralı'da kalmasına niye itiraz etmiyorlar.
Türkiye'de kürt sorunu yoktur.
"ERDOĞAN TEK SEÇENEKTİR"
Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi için Sayın Recep Tayyip Erdoğan bize göre tek seçenektir.
Çok yaşasın devletimiz, var olsun milletimiz.
DÖRT BELEDİYEYE KAYYUM
Kayyum atanan belediyeler söz konusu belediye başkanlarının terörle iltisakları nedeniyledir. Türkiye'de hukukun üstünlüğü hakimdir. Belediye başkanları hukuki süreçlerin sonuçlanmasını sabırla beklemelidir.
Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş olan, köklü bir aileye mensup Kürt ağası sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı'ya DEM Parti arasına çomak sokmak sinsiliği, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür.
ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ
CHP Genel Başkanı şaşırmış, su kaynatmıştır. Buradan bakınca CHP ile PKK'yı birbirine karıştırdığımızı söylemek abartılı bir iddia olmayacaktır.
Özgür Bey, ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Aklını başına al, CHP'yi sev, Türkiye'yi sev, herkesi sev sonra ben kendimi de seviyorum diyebilirsin.
Belediye başkanları ya adam gibi görevlerini yapacaklar ya da Türk devletinin hukuk sınırları içinde aldığı meşru ve haklı tasarruflara katlanacaklardır.
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