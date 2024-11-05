Bahçeli'den Öcalan'a Meclis çağrısı: Sözümün arkasındayım

Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, geçen haftalardan PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırmış "Terörist ele başı gelsin terörün bittiğini açıklasın." demişti. Bu haftaki partisinin grup toplantısında da çağrısını yineleyen Bahçeli, "Sözümün arkasındayım." dedi.

Dün 4 belediyeye kayyum kararının ardından bugün açıklamalarda bulunan Bahçeli, belediye başkanlarının hukuki sürecin sonucunu beklemesi gerektiğini de sözlerine ekleyip "Belediye başkanları ya adam gibi görevlerini yapacaklar ya da Türk devletinin hukuk sınırları içinde aldığı meşru ve haklı tasarruflara katlanacaklardır." ifadelerini kullandı.

DEM Parti'ye de tepki gösteren MHP lideri, "Kararını derhal netleştirmeli, silahla siyaset arasındaki gelgitli tutumundan uzaklaşmalı." diye konuştu.

Bahçeli, son olarak Türk ve Kürt kardeşliğine de dikkat çekti.

BAHÇELİ'DEN İMAMOĞLU'NUN GÖRÜŞME TALEBİNE RET



MHP lideri Bahçeli, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.



O sorulardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisiyle görüşme talebiydi.



MHP lideri, İmamoğlu’ndan görüşme talebinin ne amaçla geldiğini bilmediğini belirterek, “Siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum.” dedi.



Bahçeli, “İstismarla, yanlış yorumlarla MHP’yi bulaştırmak istiyor olabilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz.” ifadesini kullandı.