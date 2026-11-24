MHP Genel Başkanı Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli mesajında, "Öğretmenlik, bir ömrü binlerce hayatta yaşatmaktır. 1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilen Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanı münasebetiyle bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, kendilerine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mesleğini sürdüren ve emeklilik günlerini yaşayan öğretmenlerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.