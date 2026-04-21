Bahçeli'den okul saldırılarıyla ilgili açıklama: Evlatlarımız dijital kuşatma altındadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM ) Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

“TBMM TARİHİ YÜRÜYÜŞÜN KAPISIDIR”

MHP lideri Bahçeli, konuşmasının başında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümünü kutladı.

“BİRİNCİ MECLİS KURUCU AKILDIR”

Bahçeli “23 Nisan kriz karşısında dağılmadan düşünebilme iradesidir. 23 Nisan toplumsal acıyı kurucu bir siyasal akla dönüştürebilme kabiliyetidir. Birinci Meclis kurucu akıldır. TBMM tarihi yürüyüşün kapısıdır. TBMM emperyalizmin istikametini bozmuştur.” dedi.

“EĞİTİM MİLLİ BEKA MESELESİDİR”

Devlet Bahçeli “Eğitim milli beka meselesidir. Okullarımız özgürlüğün kıymetinin öğretildiği alanlardır. Eğitim kısır polemiklerin konusu değildir.” diye konuştu.

"Çocuk ailenin sevinci olduğu kadar milletin devam fikridir. Çocuk bir okulun öğrencisi olduğu kadar devletin yarınki insan mayasıdır." diyen Bahçeli, bir milletin çocuklarına bakışının aslında kendi geleceğine bakışı olduğunu söyledi.

KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA'DAKİ OKUL SALDIRILARI

Devlet Bahçeli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları yla ilgili ise “Sebepler araştırılmalıdır, ihmaller varsa ortaya çıkarılmalıdır. Sürecin tüm sebepleri ile birlikte çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması zaruridir. Karşımızdaki tablo aile bağlarında meydana gelen gevşeme ile dijital dünyanın denetimsiz alanlarıyla ve toplumsal değer aktarımındaki kırılmalarla birlikte değerlendirilmelidir. Yalnızca ceza hukukunun konusu değildir. Evlatlarımız dijital kuşatma altındadır. Çocuklarımız sanal dünyada yitip gitmektedir." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMEN MEKTEBİN HAYSİYETİDİR"

Öğretmenlerin okulun haysiyeti olduğunu söyleyen Bahçeli, "Öğretmenlerimiz yalnız sınıfta ders veren görevliler olarak düşünülemez. Onlar çocuklarımızın şahsiyet dünyasını inşa eden müstesna şahsiyetlerdir. Öğretmeni sıradanlaştıran bir anlayışın eğitim davası baştan ölü doğmuştur." diye konuştu.

"SİYASET KURUMU BU MESELEDE ÇEKİŞME DİLİ ÜRETMEMELİDİR"

Ailelerin dijital farkındalık kapasitesinin artırılması çağrısı da yapan MHP lideri Bahçeli, "Bugünkü çağrımız sağduyu çağrısıdır. Siyaset kurumu bu meselede çekişme dili üretmemelidir. Medya acıyı çoğaltma dilinden uzak durmalı. Silaha erişim akran zorbalığı tek tek dosyalar halinde değil ortak bir çocuk koruma mimarisi içinde değerlendirilmelidir." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Konuşmasında terörsüz Türkiye süresine de değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz türkiye süreci evlatlarımız can emniyeti iç cephemizin sağlamlığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin önündeki kanlı ve karanlık engel ile emellerin bütünüyle tasfiyesi demektir.” diye konuştu.

CHP'NİN ARA SEÇİM ÇAĞRISI

Konuşmasının sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısına bir kez daha kapıyı kapatan Bahçeli, şunları söyledi:

“Vakitsiz seçim çağrısı basiretsiz muhalefetin ayak oyunlarıdır. Ara veya erken seçim teraneleri ile suyu bulandırmak. Seçim siyasi cambazlıklarla yapay kriz çığırtkanlıklarıyla öne sürülecek bir oyuncak değildir. Sandığın hükmü vakti geldiğinde tecelli edecektir. Türkiye'nin istikbali ile oynatmayız. İstikrarı tartışmaya açtırmayacağız. Ara formüllere mahal verilmeyecektir. Türkiye yoluna devam edecektir. Hiç kimse bu yürüyüşü durduramayacaktır. Bu yürüyüş bir partinin değil bir milletin yürüşüdür.”