Bahçeli'den Özel'e tepki: TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırma boşuna bir avunma

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmasına yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi.

Bahçeli, "CHP Genel Başkanı’nın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır. Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır.Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir. Her ihtimali dikkate alan atılgan, cesur ve çevik siyasi iradenin kararıyla somutlaşan Türkiye’nin duruşu, bölgesel ve küresel bağlamda paylaştığı ısrarlı görüşler ortadadır. Bu nedenle TBMM’nin olağanüstü toplanmasına yer ve gerek yoktur." dedi.



"BENGAL KITLIĞINI ARATMIYOR"

Gazze'de yaşanan açlık ve kıtlığa değinen Bahçeli, 1943 yılında yaşanan Bengal Kıtlığı’nı aratmayacak bir tablonun ilerleyiş kaydettiğini belirtti.

Uluslararası insani hukuğun ayaklar altında olduğunu belirten Bahçeli, Dünya’nın Gazze’dekine benzer seri cinayet ve otomatiğe bağlanan katliam cinnetine pek az sahne olduğunu vurguladı.

Bahçeli, "Bilhassa İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması, ticaret ve yatırımların kesilmesi, Birleşmiş Milletler Barış ve Görev Gücü’nün teşkiliyle beraber daha fazla gecikmeksizin Gazze’ye gönderilmesi, ilave olarak ambargo ve yaptırımların gündeme alınması acilen hayata geçirilmelidir." diye belirtti.

ALASKA ZİRVESİ

Alaska Zirvesi'ne de değinen MHP lideri Bahçeli, "Gazze’de sınıfta kalan uluslararası toplumun Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ateşkesin de ötesinde barış anlaşmasıyla düğümleme arzusu işin özünde güvenlik telaş ve temininden başka bir şey değildir." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Bahçeli, Türkiye’nin iç barış ve toplumsal huzurunu aracısız ve bağlantısız sağlama gayreti muazzam olduğunu belirtti.

Bahçeli, "Yeni yüzyılda Türkiye’nin muktedir, mücadeleci, insan odaklı ve merhamete dayalı diplomatik hamleleriyle etrafımızda hiç kaybolmayan bir barış kuşağı inanıyorum ki tezahür edecektir. Bu konuda dürüst, yürekli ve yoğun faaliyetler takdir toplamaktadır." dedi.

