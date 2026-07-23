Bahçeli'den Özel'in yeni partisiyle ilgili açıklama: "Vekil sayısı kadar Hazine yardımından pay almalı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Özgür Özel 'in kuracağı yeni partiyle ilgili ilk kez konuştu.

"CHP İÇİNDEN YENİ BİR PARTİ ÇIKIYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinden yeni bir parti çıktığını belirten MHP lideri Bahçeli "Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor." dedi.

“VEKİL SAYISI ORANINDA HAZİNE YARDIMINDAN PAY AKTARILMALI"

BengüTürk'e konuşan Bahçeli, mal varlığının nasıl taksim edileceğinin de başka bir tartışma konusu olduğunu söyledi.

MHP lideri Bahçeli "Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor böyle bir durumda; 2026 yılında Hazine'den CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan, CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılması etik olanıdır." diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ YENİ PARTİ İÇİN İLK SOMUT ADIMI ATTI

Mutlak butlan kararı nedeniyle süren tartışmaların sonunda CHP'den ayrılmaya karar veren Özgür Özel ve ekibi, yeni parti için ilk somut adımı attı. Özel'in kurmayları arasında yer alan Zeynel Emre, genel merkez binası için ön anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Özgür Özel'in yakın çalışma arkadaşlarından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre dün gazetecilere son durumla ilgili açıklamalarda bulunmuş; “Yeni partide bir Hazine yardımı olmayacağı için maddiyat bağış üzerinden mi sağlanacak, yoksa alternatif var mıdır?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Biz binayla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık. O ön anlaşmayı yaparken de şunu söyledik: Partimizin kuruluşuyla birlikte resmi olarak adres göstereceğiz ve ilk aylık kira ödemesini ekim ayında başlatacak şekilde bu süre zarfına kadar da parti kurulmuş, bağış almış olacak ve o şekilde karşılayacağız. Biliyorsunuz burada yasal olarak bir sınır var yıllık. 648 bin lira olması lazım bir kişinin bağışlayabileceği en yüksek miktarın. Bunu şöyle planladık: İlk aşama kurulduktan sonra bağışlar almaya üyelerle birlikte buna devam edeceğiz. Ama milletvekili arkadaşlarımızla birlikte gerek işte ilk dönemin kirasının ödenmesi bakımından bu bağışlar yapılacak açık bir şekilde. Çünkü bunun Türkiye 'de şeffaf bir şekilde yapılması lazım.”