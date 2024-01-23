Bahçeli'den Özgür Özel'e Dersim tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine yerel yönetim kanalı ile baraj oluşturanlar kaybedenler kulübünde sıra sıra toplanacaktır. Yeminli Türkiye düşmanları hayal kırıklığına uğrayacaktır. Ekonomik tetikçiler, emperyalizm piyonları, iş ve dış bütün mihraklar 31 Mart'ta hiç unutamayacakları bir ders alacaklardır. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini hem inşa edecek hem aydınlatacaktır.

Çok şükür adaylarımız şimdiden milletimizin takdirini kazanmıştır. İnandık başarmak için yola çıktık. Cumhur bizim Türkiye hepimizindir. Yerel yönetimlere vurulan paslı zincirler kırılacak. İstanbul Büyükçekmece belediyesinde vuku bulan şaibeler, kaba güç gösterileri her vicdan sahbi tarafıdnan telin edilmiştir. Bu köhne zihniyet milletle arasına duvar çekmiştir.

CHP'nin dikişi yama tutmayan genel başkanına bir hususu hatırlatmak isterim ki Türkiye'de Dersim diye bir yer yoktur. Olan tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. İstanbul'u CHP'den ve DEM'ci bölücülerden kurtarmak fetih namusudur. Ankara'da demlenip Kandil'de dökülen CHP gidecek ve huzur gelecektir.

İLK MİTİNG TARİHİ BELLİ OLDU

MHP hiçbir kara propagandaya eyvallah etmeyecektir. 31 Mart seçimlerine hazırlık amacıyla ilk açık hava toplantımızı Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin temasıyla Misak-i Milli'nin ilan edilişinin 104. yılında yani 28 Ocak'ta Mersin'de yapma kararı aldığımızı aziz milletimizle ve bu kentlerimizde yaşayan vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum.

ATEŞKES ÇAĞRISI

Gazze'de ateşkes sağlanmalı, barış için massa kurulmalı. Biden ile Netahyanu arasında yapılan telefon görüşmesinde iki devletli çözümün konuşulduğu ve İsrail Başbakanının buna sıcak bakmaya başladığı söylenmektedir. Dileğimiz BM Güvenlik Konseyi'nin bugün yapacağı toplantıdan bağlayıcı bir karar çıkmasıdır. batı'nın desteği soykırım suçuna aleni ortaklıktır.

Mandacıları ve vatan hainlerini uyarıyorum. Gittiğiniz yol yol değildir. Bu devleti canımız pahasına savunamazsak, sizin oyunlarınıza karşı sessiz kalırsak namus bize ar olsun. İhanetin cezasız kalması, kırmızı çizgilerin aşındırılması maksadıyla özgürlük ve demokrasi çağrıları yapanların hedefi kaos ortamına davetiye çıkarmaktır. Demlenmiş CHP Türk milletine meydan okumaktadır.

TÜRKİYE "UZAYDA BEN DE VARIM" DEMİŞTİR

18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece bir yüz akımızı uzaya uğurladık. Mazinin ihtişamlı devirlerinin tekrar dirilişe geçmeye başlamasından bahtiyarlık duyduk. Bu gelişme Türkiye ve Türk milleti için tarihi önemdedir. İstikbalin göklerde olduğunun teyidi yapılmıştır. Çok daha önemli gelişmelere Türk çocukları imza atacaktır. Türk milleti artık uzaydadır, burada ben de varım demiştir.

"KAYMAKAMIMIZI ALNINDAN ÖPÜYORUM"

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçen günlerde yaşanan hadise pek çok çevrede tartışılmıştır. Kaymakamımız cuma namazı için camiye gitmiştir. İmam, hutbe sırasında şehitlerin kısmını es geçmiştir. Kaymakam müdahale ederek okunmasını sağlamıştır. Kaymakam şiddet uyguladığı bahanesiyle küçük bir çizik için darp raporu almak müslümanca bir tavır değildir. Şehitlerimizin Kuran-ı Kerim'de köşkleri cennetedir. Kulp Kaymakamımız Burak Akeller'i alnından öpüyorum."