Gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli ’nin, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir vasıtasıyla bu konuda kendisine bir değerlendirme yaptığını söyledi.



Buna göre Bahçeli, Özel’in devlet adabının yanında, toplumun ve siyasetin gerçekliklerinden kopuk halde hareket ettiğini söylerken, "Tavsiyelerimizi dinlemeyerek 103 yıllık CHP ’yi bölmeyi başardınız ama size Türkiye ’yi böldürtmeyiz.” dedi.



Bahçeli, "Kendisine verilen suflelerle, Türk milletini politik ajandasındaki yönlendirmeler çerçevesinde provoke etmeye devam eden, 'ergen devrimciliği' Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmaz.” ifadelerini kullandı.