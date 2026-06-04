Bahçeli'den Özgür Özel'e tepki: Ergen devrimciliği sorumlu siyaset anlayışı barındırmıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli , mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin Türkgün gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

“HUKUKİ SÜREÇ İŞLEYECEK”

Hukuki sürecin işleyeceğini belirten Bahçeli, “Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Kurultay yenilenecek ve CHP kaderini belirleyecek." dedi.

“CHP'DEKİ PARALEL LİDERLİK, SİYASET VE TOPLUMSAL İSTİKRARI BOZAR”

Özgür Özel ’in Yargıtay’ın nihai kararını beklemeden krizi derinleştirecek hamleler yaptığını belirten Devlet Bahçeli, CHP’deki paralel liderliğin, siyaset ve toplumsal istikrarı bozacağını ifade etti.

"ÖZGÜR ÖZEL PARALEL MERKEZ KURDU"

MHP lideri Bahçeli "Sayın Özel, Yargıtay’ın nihai kararını beklemeksizin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde bulunduğu krizi derinleştirecek hamleler yapmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak Sayın Özel, fiili bir müdahale ile TBMM grup başkanlığına geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuş; kanunda tanımlanan Genel Başkanlık statüsüne karşı CHP’nin defacto lideri ünvanını almıştır." diye konuştu.

Devlet Bahçeli "Milletvekilliği, grup başkan vekilliği, grup başkanlığı ve genel başkanlık yapan Özgür Özel’in; devlet adabından, CHP’nin tarihi ve kurumsal kimliğinden kopuk; Türk siyasi hayatının hafızasını doğru okuyamayan ve Türk milletini politik ajandasındaki gündem maddeleri doğrultusunda provoke eden görünüşte 'ergen devrimciliği' ne CHP, ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli "Özgür Özel ayrıştırıcı dil ve üslubuyla, Türkiye’nin istikrar ve güven ortamına mugayir hareketleriyle ve saatlerce sufle aldığı odaklardan gelen istekleri sorgusuz uygulama iradesiyle ne Anıtkabir’in bekçisi, ne Atatürk’ün mirasçısı, ne de Türk gençliğinin lideri olma potansiyeline sahiptir. Bir dönem yönettiği CHP’de ortaya çıkan ve her biri ahlak ve etik sorunu olan meselelere karşı güçlü bir şekilde tavır almaktan imtina eden, partisine yönelik iddiaların üzerine gitmektense üstünü örtmeyi yeğleyen birisi Atatürk’ün mirasçısı ve Türk gençliğinin öncüsü olamaz." dedi.

"GAZİ'NİN HUZURUNDA YAŞANAN GÖRÜNTÜLER HOŞ OLMAMIŞTIR"

Devlet Bahçeli, "Gazi’nin huzurunda yaşanan görüntü hoş olmamış, Anıtkabir’in mehabetine uygun düşmemiştir. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün parti içi bir mesele için araçsallaştırılmaya çalışılması kabul edilemez bir tutumdur." diye konuştu.

“CHP KURUMSAL KİMLİĞİ KORUNMALI”

Bahçeli, partilerin parçalanarak fonksiyon kaybetmesini istemediklerini belirtip “CHP kurumsal kimliği korunmalı.” çağrısı yaptı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE UYARISI

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Devlet Bahçeli, “CHP meselesinin sokağa taşması alınan yolu sabote eder.” dedi.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

Geçen hafta cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı.