Bahçeli'den Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.



RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Rusya taraf olarak imza attığı anlaşmaları çiğnemiştir. Ukrayna'nın işgali Soğuk Savaş sonrasının en ciddi krizlerinden birisi olarak sivrilmiştir.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN'E TEPKİ



BM üyesi bir devletin toprakları sınır güvenliği ve egemenlik hakları saldırıya uğramıştır. 8'inci gününe giren bu saldırı sürmektedir. Putin'in kanlı işgali haklı çıkarma çabası bir çelişki.

''DONBAS'I UKRAYNA'DAN KOPARMA HAMLESİ BÖLÜCÜLÜKTÜR''

Donbas'ı Ukrayna'dan koparma hamlesi bölücülüktür. Dün kanlı gündemin üst sıralarında Bosna, Bağdat, Kabil, Kosova, Şam vardı bugün emperyalizmin vizyonuna Kiev girmiştir. Ukrayna'yı ateş çukuruna çeken hem Rusya hem Batı'dır. Rusya eski hakimiyet havzalarına tutunmayı hedefliyor.

''YENİ SÖMÜRGECİLİK AKIMININ KARANLIK OYUNU SERGİLENİYOR''

Karşımızda yeni sömürgecilik akımının formatlanan yepyeni bir emperyalist dayatmanın karanlık oyunları sahnelenmektedir. Küresel emperyalizmin dünya tasarımında insan insanın canavarıdır. Nükleer silah vurgusu yapılması akıl kaybıdır.''