Bahçeli'den SDG'ye "İmralı'ya uy" çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Dış politikaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, İran'daki protestolara ilişkin “İran'ın huzursuzluğu, bölünmüşlüğü Türkiye'yi ve bölge ülkelerini her açıdan tehdit etmektedir.” dedi. İran'ın toprak bütünlüğünün hayati öneme sahip olduğunu belirten Bahçeli, “Gün birlik ve beraberlik günüdür.” diye konuştu.

Bahçeli, SDG'nin İmralı'dan bağımsız olmadığına da vurgu yapıp “İmralı'nın çağrısı barışa ve kucaklaşmaya davettir.” dedi.

“BASİRET HAYATI VE SİYASETİ DOĞRU OKUMAKTIR”

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Siyasetin doğruluğu kadar zamanın da doğru olması gerekir. Doğru siyaset yanlış zamanda boşadır. Siyasette zamanlanma hatası olursa sonuç meçhul olur. MHP'nin siyaseti, ilkeleri, duruşu doğrudur.

Basiret hayatı ve siyaseti doğru okumaktır. Riskin içindeki fırsat bulmak maharettir. Doğru fikrin önüne hiçbir bariyer ve duvar tutunamaz.

“KÜRESEL ÇETELEŞME”

ABD Başkanı Trump'ın geçen toplantısında "Kendi ahlakım kendi aklım. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok." sözleri büyük basiretsizliktir. Devlet mi hukukun ürünü? Hukuk mu devletin ürünü? Uluslararası hukukun çeteleşmeyi ve korkunç ABD'nin dünyayı ateşe sürüklediği kıyamet senaryolarına refakat ettiği artık inkar edilmeyecek bir gerçektir. Demokrasi artık dünyada hepten kayıp ve yok hükmündedir. Dizginlenemeyen hırslar, insan aklının önüne geçmiştir.

Hukuku yapan devlet eğer hukuka uymazsa çeteden organize suç örgütlerinden hiçbir farkı kalmayacaktır.

Trump küresel çeteleşmeyi savunuyor. Hukuku çiğnerse suç örgütünden farkı kalmaz. ABD Başkanı'nın savunduğu küresel çeteleşmedir. Trump dünyanın çivisinin çıktığının göstergesidir.

Dünyada demokrasi yok hükmünde. İnsan hakları ve demokrasi vahşi batı eliyle yağmalanıyor. Venezuela komplosu sadece bir testtir ve tepkiler ölçülmüştür. Şimdi sıra Danimarka'nın Grönland'da. Trump'ın Grönland açıklaması şuursuzluk açıklamasıdır. Bir NATO üyesi ülkenin hakimiyetindeki topraklara bir başka NATO üyesi ülkenin çökme planı nasıl tarif edilecektir. Bu şartlar altında NATO'nun değer hükmünden samimiyetle bahsetmek akla ve mantığa sığacak mıdır?

19.yy'da Osmanlı İmparatorluğu'na hasta adam yaftası vurmuşlardı. Bugünün dünyasında gerçek hasta adam ABD'dir. İçeriden çürümüş büyük oranda insan kalitesini yitirmiş toplum yapısına sahip olan ABD'nin kristal vazo gibi 50 parçaya ayrılacağı günler uzak değildir. Dünya, ABD ve İsrail'den müteşekkil değildir.

Küresel savaş riski var. Yeni bir savaş halinde olabilecekler çok ciddi seviyede.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'a yönelik organize ve emperyalist provokasyonlar. İran'daki şiddet olaylarında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir. İran'ın huzursuzluğu, bölünmüşlüğü Türkiye'yi ve bölge ülkelerini her açıdan tehdit etmektedir. İran'ın siyaseti ve toprak bütünlüğü, iç barış, istikrarı Türkiye için hayat memat meselesidir. İran'a neşter vuran mihrakların hüviyetleri belli. Tehdit son derece yakın ve tanıdıktır. Gezi Parkı olaylarıyla İran'daki malum olaylar arasındaki benzerlikler üzerine dikkatle düşünmenizi temenni ediyoruz.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırı pozisyona geçmesi bahsettiğim küresel savaşa bir adım daha yaklaşmaktır. İran'daki olaylara mutlaka karşı durulmalı, karşı çıkılmalıdır.

İran'ın toprak bütünlüğü hayati öneme sahiptir. Gün birlik ve beraberlik günüdür.

“SDG İMRALI'DAN BAĞIMSIZ DEĞİLDİR”

SDG İmralı'dan bağımsız değildir. SDG yanlış üstüne yanlış yapmıştır. YPG'nin akıbeti de PKK ile aynı olmalıdır. Halep'te sivilleri kalkan yaptı. İmralı'nın çağrısı yapıları bağlamalı. İmralı'nın çağrısı barışa ve kucaklamaya davettir. Hiç kimse bilhassa DEM Parti Halep'te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını söylemez, söyleyemez. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır. Kader ve keder ortağıyız.

Halep'te sükûnetin tesisi sevindirici bir gelişmedir. SDG ve YPG'nin muhatabı Suriye'dir. 10 mart mutabakatının zamanı olsa da müzakerelerle İmralı'nın da çağrısı olan entegrasyon süreci tamamlanmalıdır.

Eli kanlı teröristleri aramızdan çekip çıkaracağız. Bu vatan sahipsiz değildir. Fitnelere karşı uyanık olacağız. Bozgunculara fırsat vermeyeceğiz. Bozgunculara fırsat vermeyeceğiz. Tek bir ses tek bir nefes olacağız. MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye için vardır. Türk milleti ilelebet var olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefi barış ve huzurla, kalkınma ve refahla, kaynaşma ve kardeşlikle bir ve aynıdır. Bu hedefe ulaşılacaktır.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI

Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız."