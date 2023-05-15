Bahçeli'den seçim değerlendirmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin partisinin Türkiye genelinde çok ciddi bir başarıya ulaştığını ifade etti. Bahçeli, "Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi vermiş, haksız iddiaları, hayasız imaları ve temelsiz ithamları boşluğa düşürmüştür. Türk milleti 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Seçiminde istikrara, istiklale ve istikbale destek verecektir." dedi.

Bahçeli'den seçim değerlendirmesi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi hakkında açıklamalarda bulundu. 

Seçimlerin Türk siyaset ve demokrasi hayatımız açısından tarihi bir nitelik taşıdığını dile getiren Bahçeli, "Bu kapsamda Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi vermiş, haksız iddiaları, hayasız imaları ve temelsiz ithamları boşluğa düşürmüştür." dedi.

"ÇOK CİDDİ BİR BAŞARIYA ULAŞMIŞTIR"

Katılımın yüksek olduğunu vurgulayan Bahçeli, "14 Mayıs 2023 tarihinde kazanmıştır. 14 Mayıs 2023 tarihinde eser ve hizmet siyaseti kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan MHP lideri, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye genelinde çok ciddi bir başarıya ulaşmış." dedi ve "Cumhur İttifakı TBMM’de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle üstünlüğünü tescillemiştir." açıklamasında bulundu.

ANKET ŞİRKETLERİNE TEPKİ

Partisinin oy oranlarına ilişkin anket şirketlerine de tepki gösteren Bahçeli, "Sipariş anketlerle Milliyetçi Hareket Partisi’nin neredeyse dibe çakıldığını, baraj altında kaldığını, siyasi erime yaşadığını iddia eden ve bu sahtekarlığı ahlaksızca servis ederek melanet bir projeye hizmetkarlıklarını ispatlayan kamuoyu araştırma şirketleri iflas bayrağını çekmişlerdir." dedi.

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