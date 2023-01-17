Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması

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Seçimlerin öne alınması tartışması sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir açıklama geldi.



MHP TBMM Grup Toplantısında konuşan Bahçeli, tartışmaların bir an evvel son bulmasını beklediklerini belirterek "Mayıs ayında bu işi bitirelim." ifadesini kullandı.

MHP lideri, Baykar firmasına devlet bütçesinden doğrudan kaynak aktarıldığını öne süren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da tepki gösterdi.

Bahçeli, ''27 ülkeye ihracat yapan bir Türk şirketini karalamak terbiyesizliktir ve gayri milliliktir. Baykar şirketini suçlayan selamsız Babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmişdir.'' diye konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''MHP, önümüzdeki baharda gerçekleşmesi gündemde olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimine hazırdır, başarıya inanmıştır. 15 Ocak Pazar gününden itibaren seçim gündemine girdiğimiz herkesçe malumdur.



SEÇİM TARİHİ ÖNE ALINIR MI?

Seçimin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, mevsim şartlarıyla birlikte uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Böyle bir karar çıkarsa bu durum bir erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde yorumlanmalıdır. Kriz çıkarmanın, kavga iklimi yaratmanın ahlaken bir karşılığı olmayacağını görmek lazımdır. Muhalefet partileri bu yönde adımdan imtina ederse, cumhurbaşkanımız anayasa 116. madde 2. fıkra uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. MHP, iki alternatife de hazırdır. Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda, 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır.



''MAYIN AYINDA BU İŞİ BİTİRELİM''

Muhalefet şayet seçimlerden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmemişlerse TBMM'de makul tarihin uzlaşmayla belirlenmesi önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı aziz milletimizin kutlu iradesine verelim. Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım.

"2023 SEÇİMLERİNİ RİSKE ATMAYACAĞIZ"



2023 seçimlerini riske atmayacağız. Gücümüz ne yetiyorsa çalışacağız. MHP ve Cumhur İttifakı'nın ulaşacağı sonuç fedakarlıkların, emeklerin, hane hane gezilerek yapılan görüşmelerin, göz nurlarının muhterem eseri olacaktır. Tüm dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Partimize verilecek her destek ve her oy bizim için siyasi namusumuzun bir belgesidir. Bizim ittifakımız ve davamız, umuttur, huzurdur, kardeşliktir, Türk milletinin ta kendisidir.

''HİÇBİR ARKADAŞIM BÖYLE BİR SABOTAJA BOYUN EĞMEMELİDİR''



Moralimizi bozmak isteyecekler. Mücadelemizi zaafa uğratmanın hesabını yapacaklar, güveni sarsmak için uğraşacaklar. Kara kampanyalara hız katacaklar, kuşku uyandırmak için yeni taktikler geliştirecekler. Fitnenin dozajını artıracaklar. Hiçbir arkadaşım böyle bir sabotaja boyun eğmemelidir. Onların nifak madeni varsa bizim de çelik gibi imanımız vardır. Hepsini birden daldan dala zıplayan maymuna çevireceğimiz unutulmamalıdır.

''ZİLLET İTTİFAKI KAOSTUR, KARAMSARLIK SİYASETİDİR''



Zillet ittifakı Türkiye'nin hedeflerini kırmak için son kozlarını oynamaktadır. Zillet ittifakı A'dan Z'ye krizdir, kaostur, karamsarlık siyasetidir. Zillet ittifakı Türkiye'ye adeta silah doğrultmuştur.

MUHALEFETE SAVUNMA SANAYİİ TEPKİSİ



Kılıçdaroğlu'nun TSK'nın şerefli komutanlarına saldırması uykuları kaçan mankurt bir siyasetçinin karanlık ağzından saçılan kötülük ve nefrettir. Yeni nesil Fırtına obüslerinden rahatsız olan bir siyasetçi bu milletin evladı olamaz. İHA'larımızdan SİHA'larımızdan Tayfun füzemizden kimler gocunuyorsa biliniz ki onlar küresel emperyalizme ruhlarını satan ilkesizlerdir.



''KILIÇDAROĞLU KULA KULLUK EDEN ÇÜRÜMÜŞ BİR ŞAHSİYETTİR''

Kılıçdaroğlu istese de istemese de çatlayıp patlasa da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte devlet hayatında birlik dayanışma ruhu hakimdir. Türk askerine parmak sallama cüreti gösteren Kılıçdaroğlu zalimlerin kule nöbetçisi kula kulluk eden çürümüş bir şahsiyettir.

''KILIÇDAROĞLU'NUN DİLİ YUNAN DİLİDİR, YILAN DİLİDİR''

Kenan Evren kafası, Kılıçdaroğlu kafasıdır. Kılıçdaroğlu Türk Silahlı Kuvvetlerini terbiyesizce hedef almaktadır. Ne arıyoruz Suriye'de diyen Kılıçdaroğlu'nun dili Yunan dilidir yılan dilidir. Cumhurbaşkanı adayını bir türlü bulamayan zillet ittifakı Türkiye'nin önündeki düşman bariyeridir.

ALİ BABACAN'IN BAYKAR İDDİALARINA TEPKİ

27 ülkeye ihracat yapan bir Türk şirketini karalamak terbiyesizliktir ve gayri milliliktir. Baykar şirketini suçlayan selamsız Babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmişdir. İHA'larımız uçacak zillet ittifakı dağdaki eşkıyalar gibi saklanacak delik arayacaktır.''

Siyasette İHA-SİHA polemiği: Ali Babacan'ın Baykar iddialarına tepki Haberi Görüntüle