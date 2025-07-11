Bahçeli'den silah bırakma mesajı

Terörsüz Türkiye sürecinin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın silah bırakmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında "Türkiye mazisi yarım asra yaklaşan şiddet ve şekavetle perçinlenmiş bölücü terör musibetinden kurtuluşun eşiğindedir." ifadelerini kullanan Bahçeli, "PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür." dedi.



DEM Parti'nin sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak Terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kaldığını da sözlerine ekleyen Bahçeli, "Dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır." ifadelerini kullandı.

TARİHİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci sahiplendiğini ifade eden MHP lideri, "Bugünden geçerli olmak üzere bölücü terör örgütü gruplar halinde silahları teslim etmeye, aynı zamanda kara bir dönemin kapanması hususunda tarihi nitelikli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır." açıklamasında bulundu.



Bahçeli, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye; refah, güven ve huzur dolu bir geleceğin kulvarıdır. Terörsüz Türkiye; milli birlik ve dayanışmanın mutlak ve mütemadi kuvvesidir. Silahların teslim işleminin belirlenmiş takvim içerisinde tamamlanmasıyla birlikte kötü anılar geride kalacak, yeni yüzyılın mimarı ve mihveri Türk milleti olacaktır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere “Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçekleşmesi uğruna emeği, eylemi ve desteği bulunan herkese şükranlarımı sunuyor, aziz milletimize yeni dönemin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."

