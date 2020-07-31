Bahçeli'den sosyal medya yasası sonrası Twitter'dan ilk paylaşım

Sosyal medyaya yasal düzenleme çıkana kadar Twitter'ı kullanmayacağını açıklayan MHP lideri Bahçeli, düzenlemenin Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 30 gün sonra ilk kez paylaşım yaptı.

NTV Haber 31.07.2020 - 11:55 | Son Güncelleme : 31.07.2020 - 11:57

Bahçeli'den sosyal medya yasası sonrası Twitter'dan ilk paylaşım

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1 Temmuz'da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'a hakaret içeren paylaşıma tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyaya yasal düzenleme çıkana kadar Twitter'ı kullanmayacağını açıklamıştı.

Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme dün gece Resmi Gazete'de yayımlandı.

FATİH KARAGÜMRÜK'E SÜPER LİG TEBRİĞİ

Bahçeli de 30 gün sonra ilk paylaşımını yaptı. O paylaşım, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor'la ilgili.

MHP lideri, Fatih Karagümrük Spor formasıyla verdiği bir pozu "Zafer ayında zaferle Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor’a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" notuyla payaştı.

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