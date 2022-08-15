Bahçeli'den 'Suriye ile temas kurulur mu?' sorusuna yanıt

Son dakika haberi! Suriye ile olası bir temas Ankara'da önemli gündem başlıklarından biri.

Konuya ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir yazılı açıklama geldi.

Bahçeli "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir" dedi.

Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek olmadığını söyleyen Bahçeli, "Türkiye’nin Suriye ile görüşme düzeyini siyasi diyalog mertebesine çıkarması, bu çerçevede terör örgütlerinin yuvalandıkları her coğrafi alandan işbirliğiyle sökülüp atılması önümüzdeki siyasi gündem konularından birisi olmaya namzettir ve hatta ciddiyetle ele alınmaya değerdir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 2023’e kadar tüm komşularla normalleşme atmosferinin hakim olmasının arzu ve umutları olduğunu söyledi.

