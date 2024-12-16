Bahçeli'den Suriye mesajı: Fırat'ın doğusunun da temizlenmesi mukadder sorumluluktur

Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'de 24 yıllık Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Baskıcı ve totaliter Esad rejiminin zulüm ve zilletle iç içe geçen karanlık devrinin kapandığına dikkat çeken Bahçeli, "Baas ilkelliği zora ve geniş bir ittifaka dayalı şekilde tasfiye edilmiştir." dedi.



"Suriye halkı pas tutmuş esaret zincirlerini kırarak özgürlüğe kavuşmuş ve yeni bir döneme kucak açmıştır." açıklamasında bulunan Bahçeli, "Kanlı, kaotik, karmaşık ve uzun süreli istikrarsızlık yıllarının ardından Suriye’de yeşeren birlik ve dirlik iradesinin bölgesel barış ve istikrarın destekleyici unsurlarından birisi olarak sivrilmesi hiç kuşku yok ki samimi beklentimizdir." değerlendirmesinde bulundu.



Esad’ın ülkeden kaçışıyla birlikte tarih sahnesine çıkan yeni Suriye’nin demokrasiye geçiş sürecinin hızlanacağına işaret eden Bahçeli, "Üç ay süreyle görev yapacak geçiş hükümetinin şu ana kadar verdiği mesajlar, yaptığı açıklamalar, gösterdiği olgun yaklaşımlar sevindirici olduğu kadar ülkede yaşayan her kesim için makul, dengeli, dengeleyici ve rahatlatıcıdır." dedi.



Siyonist barbarlığın Suriye topraklarında yayılma politikasının kabul edilemez bir istila girişimi olduğunun altını çizen Bahçeli, "İsrail’in, Golan Tepelerinde tesis edilen tampon bölge sınırını aşarak Şam’a doğru ilerleyiş kaydetmesi, farklı zamanlarda hava saldırıları düzenleyerek güç gösteri yapması, ısrarla ve sistematik ölçekte nüfuz alanları oluşturarak Suriye topraklarında hak iddiasında bulunması alçak bir fırsatçılıktır." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin Suriye halkının yanında olduğunu dile getiren Bahçeli, bu dostane tutumun değişmeyeceğini de sözlerine ekledi.



SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ



"Suriye, Suriyelilerindir; Türkiye’de misafir olan geçici koruma statüsündeki kardeşlerimizin geri dönüşleri ise başlamıştır." ifadelerinin yer aldığı açıklamada "Bu ülkenin siyasi ve toprak birliği tartışmaya kapalı bir konudur." dedi.



TERÖRLE MÜCADELE MESAJI



Terör örgütlerinin Suriye topraklarından sökülüp atılmasından başka seçenek kalmadığı değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, "PKK/YPG’nin Suriye’de tutunması geldiğimiz bu aşamada muhal bir hayaldir. Suriye’deki yeni yönetimin PKK/YPG ile Kürt kardeşlerimizi tefrik etmesi, ayrı ayrı değerlendirmesi, dahası terör örgütlerinin varlığını reddetmesi takdirle karşıladığımız müspet bir adımdır. PKK/YPG’nin Fırat’ın batısından çıkarılmasından sonra doğusundan da temizlenmesi mukadder bir sorumluluktur." diye konuştu.



ÖZEL'E TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “Öcalan Meclis’e gelsin, konuşsun, sorun çözülsün demek Viking kafasıdır” sözlerine "Bir cahilin, bir densizin, bir mankurtun tevili olmayan zırvasıdır." diyerek tepki gösteren Bahçeli, "CHP Genel Başkanı’nın Viking benzetmesi kimlere özendiği, hangi tarih müktesebatından beslendiği gerçeğini açıkça deşifre etmiştir." dedi.



Bahçeli, "Bizim mantığımızın Viking mantığı olduğunu ileri sürmek için hayatın akışına, siyasetin ve hadiselerin iç yüzüne esirleşmiş ve özelleşmiş devşirme gözüyle bakmak yeterlidir." dedi.



MHP lideri, CHP'nin etnik bölücülükte ön plana çıktığını da öne sürdü.



ŞAM'DA EMEVİ CAMİSİ'NDE NAMAZ



Bahçeli, Emevi Camisi'nde kılınan cuma namazına ilişkin ise "Emevi Camiinde kılınan Cuma Namazından keyifleri kaçanların, yansıyan fotoğraf karelerinden ürken ve telaşa düşenlerin sonu fitnenin uçurum dibidir." diye konuştu.